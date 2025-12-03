المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:16 ص 03/12/2025
مباراة ريال مدريد وبرشلونة

برشلونة يواصل احتلال قمة الدوري الإسباني

عزز نادي برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2025-2026 بعد فوزه المثير على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة 19 من الليجا، في مباراة مقدمة عن موعدها الأصلي بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسباني الشهر المقبل.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

استضاف برشلونة، حامل لقب الدوري، أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو، وحقق الفوز ليصل رصيده إلى 37 نقطة، موسعًا الفارق إلى أربع نقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني. في المقابل، ظل أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو على ملعب "سان ماميس" يوم الأربعاء المقبل 3 ديسمبر، في مباراة مقدمة أيضًا من الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وكانت آخر مباراة لريال مدريد قبل هذه الجولة قد شهدت تعادله أمام جيرونا بهدف لمثله على ملعب مونتيليفي ضمن الجولة الرابعة عشر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني بالكامل، اضغط هنا.

برشلونة أتليتكو مدريد الدوري الإسباني برشلونة ضد أتليتكو

