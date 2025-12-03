تعرض داني أولمو، لاعب نادي برشلونة، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، والتي جرت ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وحسم برشلونة تفوقه على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ19 من مواجهات الدوري الإسباني، وأقيم اللقاء على ملعب كامب نو.

إصابة أولمو

سقط داني أولمو، متوسط ميدان برشلونة، على أرضية الملعب بعد أن نجح اللاعب في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام أتلتيكو مدريد، وكان ذلك بحلول الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

أرسل روبرت ليفاندوفسكي، تمريرة بينية إلى داني أولمو على حدود منطقة الجزاء، لينجح الأخير في تهيئة الكرة أمامه قبل أن يطلق تسديدة قوية، سكنت شباك أتلتيكو مدريد.

وسقط داني أولمو بشكل خاطئ بعد تسجيل الهدف، ليتعرض للإصابة في كتفه، وشارك ماركوس راشفورد بدلًا منه في الدقيقة 67، إذ لم يتمكن لاعب إسبانيا استكمال اللقاء.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ريكارد برونا طبيب برشلونة، قام بإعادة الكتف المخلوع إلى مكانه، وقال هانز فليك في نهاية اللقاء: "أولمو يعاني من مشكلة في الكتف، سنرى غدًا".