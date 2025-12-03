المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
14:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ضربة لبرشلونة.. إصابة أولمو أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:01 ص 03/12/2025
أولمو

داني أولمو

تعرض داني أولمو، لاعب نادي برشلونة، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، والتي جرت ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وحسم برشلونة تفوقه على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ19 من مواجهات الدوري الإسباني، وأقيم اللقاء على ملعب كامب نو.

إصابة أولمو

سقط داني أولمو، متوسط ميدان برشلونة، على أرضية الملعب بعد أن نجح اللاعب في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام أتلتيكو مدريد، وكان ذلك بحلول الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

أرسل روبرت ليفاندوفسكي، تمريرة بينية إلى داني أولمو على حدود منطقة الجزاء، لينجح الأخير في تهيئة الكرة أمامه قبل أن يطلق تسديدة قوية، سكنت شباك أتلتيكو مدريد.

وسقط داني أولمو بشكل خاطئ بعد تسجيل الهدف، ليتعرض للإصابة في كتفه، وشارك ماركوس راشفورد بدلًا منه في الدقيقة 67، إذ لم يتمكن لاعب إسبانيا استكمال اللقاء.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ريكارد برونا طبيب برشلونة، قام بإعادة الكتف المخلوع إلى مكانه، وقال هانز فليك في نهاية اللقاء: "أولمو يعاني من مشكلة في الكتف، سنرى غدًا".

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد داني أولمو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg