عبر المدرب دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن رضاه بعد خسارته أمام برشلونة في المباراة التي جرت بينهما، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وحسم برشلونة تفوقه على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ19 من مواجهات الدوري الإسباني، وأقيم اللقاء على ملعب كامب نو.

تصريحات سيميوني

استهل دييجو سيميوني، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "موفيستار +" قائلًا: ""أغادر وأنا سعيد جدًا بعمل الفريقـ بدأنا بشكل جيد جدًا، ثم تمكنوا هم من إيذائنا باللعب في العمق، في الشوط الثاني كانوا أفضل قليلًا في البداية، لكن بعد الدقيقة 20 بحثنا عن العودة، وخلقنا ثلاث فرص خطيرة لم ننجح في استغلالها ومع ذلك، فأنا سعيد".

وأضاف: "نعلم أنهم يمتلكون جودة عالية بالكرة، يلعبون بعدد كبير من اللاعبين في الداخل، وهم يفعلون ذلك بشكل ممتاز، اليوم نجحوا كثيرًا في ذلك، خلال هدفيهم الأول والثاني".

وأكمل: "قلنا في غرفة الملابس إنه لا يمكننا أن نتركهم يلعبون في الداخل، بدأنا نتحسن في ذلك، أعجبتني الروح التي أنهى بها الفريق المباراة، لم نفز نعم، ولكنني أعجبتُ بالفريق نحتاج للركض كثيرًا، ومن الصعب جدًا انتزاع الكرة منهم".

وزاد: "رافينيا يفعل كل شيء يسجل الأهداف، يضغط، يركض، لا أعلم كيف لم يفز الكرة الذهبية".

وواصل: "أثرت إصابة كاردوسو على تغيير خطتنا قليلًا، كنا نمتلك طموحات كبيرة مع جوني، لكن الإصابة أخرجته من المباراة مبكرًا".

وأتم حديثه: "جوليان ألفاريز لاعب يصنع الفارق، وهو الأكثر أهمية في الفريق، ننتظر دائمًا المزيد منه، من المؤكد أنه سيظهر في المباراة المقبلة أو التالية".