كلام فى الكورة
مباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني.. الموعد والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:36 ص 03/12/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

يستكمل ريال مدريد مشواره في نسخة الموسم الحالي من الدوري الإسباني بخوض مباراة قوية أمام أتلتيك بلباو.

أتلتيك بلباو يستضيف ريال مدريد في مباراة مُقدمة عن موعدها في الجولة 19 من الدوري الإسباني 2025-2026.

وتم تقديم موعد إقامة المباراة بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسباني في شهر يناير المقبل، تزامنا مع مواعيد إقامة الجولة 19، آخر جولات الدور الأول من الليجا.

وقبل القمة المرتقبة، جمع ريال مدريد 33 نقطة يحتل بها وصافة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط خلف غريمه برشلونة المتصدر، لكن بإمكان فريق المدرب تشابي ألونسو تقليص الفارق إلى نقطة واحدة حال الفوز على بلباو.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقناة الناقلة.

موعد مباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني

تقام مباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025 على ملعب "سان ماميس".

وتنطلق القمة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني أتلتيك بلباو

