"ريال مدريد مستاء".. عودة الجدل حول تجديد عقد فينيسيوس

كشفت تقارير إعلامية عن أحدث مستجدات المفاوضات بين ريال مدريد ولاعبه فينيسيوس جونيور حول تجديد عقد النجم البرازيلي.

فينيسيوس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2027، أي لنهاية الموسم المقبل.

وبدأت مفاوضات تجديد عقد فيني، الذي أصبح أحد أبرز نجوم الملكي، قبل عدة أشهر، وشهدت عدة تعثرات وسط خلاف بين الطرفين على التفاصيل المالية.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN"، فإن مجلس إدارة الريال برئاسة فلورنتينو بيريز مستاء من طريقة إدارة وكلاء فينيسيوس للمفاوضات، وتزايدت حالة الإحباط لدى مسؤولي النادي من الموقف الذي أصبح معقدا، لذا سيطالبون بتوضيحات في أقرب وقت ممكن.

ومن المتوقع أن تتوقف المفاوضات مجددا كما حدث أكثر من مرة في الأسابيع الماضية، خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يريد التركيز بشكل كامل على النصف الثاني من الموسم، وكأس العالم 2026 مع البرازيل، ولذلك لا يرغب في التفكير كثيرا في وضع عقده.

هذا الوضع يزيد حالة التوتر لدى ريال مدريد، نظرا لأن اللاعب سيدخل العام الأخير من عقده الحالي قبل الالتزام بعقد جديد، لكن في الوقت الراهن، لا يزال النادي واثقا من أن فينيسيوس على الأرجح سينتهي به الأمر بتوقيع عقد جديد.

ووفقا لما كشفته تقارير في وقت سابق، فإن وكلاء فينيسيوس يطالبون بحصوله على راتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو في عقده الجديد، بينما يعرض النادي 20 مليون يورو سنويا، بزيادة مليوني يورو على راتبه الحالي البالغ 18 مليونا.

جدير بالذكر أن فينيسيوس شارك في 19 مباراة مع الميرينجي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.