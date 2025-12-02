أعلن نادي برشلونة الإسباني، تفاصيل إصابة داني أولمو لاعب خط وسط الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيكو مدريد (3-1)، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وسقط داني أولمو، متوسط ميدان برشلونة، على أرضية الملعب بعد أن نجح اللاعب في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام أتلتيكو مدريد، وكان ذلك بحلول الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

وسقط داني أولمو بشكل خاطئ بعد تسجيل الهدف، ليتعرض للإصابة في كتفه، وشارك ماركوس راشفورد بدلًا منه في الدقيقة 67، إذ لم يتمكن لاعب إسبانيا استكمال اللقاء.

بيان برشلونة

وقال برشلونة في بيان رسمي عن حالة أولمو: "تعرض داني أولمو لاعب الفريق لخلع في كتفه الأيسر خلال مباراة الأمس ضد أتلتيكو مدريد".

وأضاف بيان النادي الكتالوني: "بعد الفحوصات، تم اختيار علاج تحفظي وعدم التدخل الجراحي".

وأتم بيان برشلونة: "مدة التعافي التقريبية شهر واحد".