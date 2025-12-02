المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

0 0
14:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غياب لمدة شهر.. برشلونة يعلن إصابة داني أولمو بخلع في الكتف

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:53 م 03/12/2025
داني أولمو

داني أولمو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تفاصيل إصابة داني أولمو لاعب خط وسط الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيكو مدريد (3-1)، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وسقط داني أولمو، متوسط ميدان برشلونة، على أرضية الملعب بعد أن نجح اللاعب في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام أتلتيكو مدريد، وكان ذلك بحلول الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

وسقط داني أولمو بشكل خاطئ بعد تسجيل الهدف، ليتعرض للإصابة في كتفه، وشارك ماركوس راشفورد بدلًا منه في الدقيقة 67، إذ لم يتمكن لاعب إسبانيا استكمال اللقاء.

بيان برشلونة

وقال برشلونة في بيان رسمي عن حالة أولمو: "تعرض داني أولمو لاعب الفريق لخلع في كتفه الأيسر خلال مباراة الأمس ضد أتلتيكو مدريد".

وأضاف بيان النادي الكتالوني: "بعد الفحوصات، تم اختيار علاج تحفظي وعدم التدخل الجراحي".

وأتم بيان برشلونة: "مدة التعافي التقريبية شهر واحد".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني داني أولمو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg