بعد إعلان غيابه.. إصابة أولمو تربك حسابات فليك قبل مباريات مهمة في الليجا ودوري الأبطال

طارق متولي

كتب - طارق متولي

02:36 م 03/12/2025
داني أولمو لاعب برشلونة

داني أولمو

أعلن برشلونة إصابة لاعبه داني أولمو خط وسط الفريق، والتي تعرض لها في مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وسقط أولمو على أرضية ملعب لقاء برشلونة وأتلتيكو، بعد نجاحه في تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه، لكنه تعرض لإصابة قوية في كتفه بعد السقوط بشكل خاطئ، ليغادر المباراة.

وأكد برشلونة في بيانه أن اللاعب سيغيب عن الفريق لمدة شهر تقريبًا، في حين أنه لن يتعرض لأي تدخل جراحي بعد إجراء بعض الفحوصات عليه عقب انتهاء اللقاء.

تفاصيل إصابة أولمو 

إصابة أولمو تربك حسابات هانز فليك

كان هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة يعتمد بشكل كبير على أولمو في وسط ميدان الفريق، حيث شارك اللاعب في آخر 4 مواجهات في الدوري الإسباني بالتشكيل الأساسي.

وهناك بعض المباريات التي لم يبدأ فيها أولمو مع برشلونة أساسيًا، لكنه كان يشارك خلال أحداث الشوط الثاني، إذ كانت مباراة تشيلسي في دوري الأبطال والتي انتهت بفوز البلوز بثلاثية نظيفة من أبرز تلك المباريات.

وستربك إصابة اللاعب حسابات هانز فليك، خاصةً أنه مقبل على بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات أبرزها مسابقة الليجا، والتي يرغب أن يستمر فيها في صدارة جدول الترتيب.

وفي دوري أبطال أوروبا، سيخوض فليك مباراة مهمة أمام آينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة من مرحلة الدوري، إذ يسعى الألماني إلى استعادة الانتصارات في البطولة بعد الخسارة الأليمة مؤخرًا أمام تشيلسي، للتقدم في جدول الترتيب بعد حصد 7 نقاط فقط من 5 مباريات، ليحتل المركز الـ 18.

مباريات يغيب عنها أولمو مع برشلونة

ووفقًا لما أشار إليه برشلونة في بيانه الرسمي عن مدة إصابة أولمو، فإن اللاعب سيغيب عن المباريات التالية:ـ

  • ريال بيتيس - الدوري الإسباني.
  • آينتراخت فرانكفورت - دوري أبطال أوروبا.
  • أوساسونا - الدوري الإسباني.
  • فياريال - الدوري الإسباني.
مباراة برشلونة القادمة
برشلونة داني أولمو فليك هانز فليك فريق برشلونة إصابة أولمو

