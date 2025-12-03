كشف ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، موقف البارسا من إجراء تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "عانينا من الإصابات، لكننا تجاوزنا مواقف مختلفة لذا نحن بخير الآن".

وأضاف: "ميركاتو يناير صعب جدا، إيجاد شيء جيد أمر شبه مستحيل، صحيح أن برشلونة استغل بعض فرص الانتقالات الشتوية مع لاعبين سابقين ساعدونا كثيرا في زمن تشافي، لكننا لسنا في هذا الوضع في يناير الحالي".

وأشار ديكو إلى أن القرار رياضي وليس اقتصادي، موضحا: "الواقع هو أنه من الصعب جدا العثور على لاعبين جيدين يناسب برشلونة في سوق كهذا، لا أعتقد أننا سنتحدث عن هذه القضية في يناير".

وأتم: "عندما فكرنا في التشكيلة، كنا واضحين بشأن الأمور التي نريد تحقيقها، ليس هذا الموسم فقط، بل نفكر أيضا في المستقبل، حيث بدأ بناء الفريق في الموسم الماضي".