كلام فى الكورة
ديكو يعلنها.. برشلونة يحسم مصير تجديد عقد إيريك جارسيا مع الفريق

طارق متولي

كتب - طارق متولي

04:03 م 03/12/2025
إيريك جارسيا

إيريك جارسيا

حسم ديكو المدير الرياضي لفريق برشلونة مصير تجديد عقد إيريك جارسيا مع الفريق، بعد الأنباء التي تناولتها التقارير الصحفية مؤخرًا حول موقف اللاعب.

برشلونة يحسم مصير تجديد عقد إيريك جارسيا مع الفريق

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت الإسبانية": "سيجدد جارسيا عقده مع برشلونة بشكل رسمي في الفترة المقبلة".

وأضاف ديكو: "اتفقنا مع اللاعب على كل شيء، ولم يتبق فقط سوى بعض التفاصيل الصغيرة، لكن بشكل عام اللاعب سيجدد عقده معنا".

وكانت قد ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق، أن اللاعب توصل إلى اتفاق مع برشلونة على التجديد حتى عام 2030.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سينتهي فيه عقد اللاعب في صيف 2026، أي بنهاية الموسم المقبل، لكنه بشكل مبدئي اتفق على تجديد عقده مع البارسا لمدة 5 سنوات حسب التقارير.

ويشعر اللاعب براحة كبيرة في الفريق رفقة زملاؤه السابقين في أكاديمية النادي، حيث تراه إدارة النادي كقائد محتمل في المستقبل، وهو ما يدفعهم نحو تجديد عقده.

وكان قد انضم اللاعب إلى صفوف برشلونة بعد عودته من مانشستر سيتي عام 2021، حيث وقع اللاعب وقتها على عقد ممتد حتى 5 سنوات.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ديكو إيريك جارسيا جارسيا فريق برشلونة

