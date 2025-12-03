إل ناسيونال: لاعبو ريال مدريد يختارون خليفة ألونسو

تتزايد حالة الغموض حول مستقبل تشابي ألونسو مع ريال مدريد، وسط توقعات بأن يحسم مصيره حتى في حال الخسارة أمام أتلتيك بلباو الليلة.

من يقود ريال مدريد بعد ألونسو؟

وكشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية عن مؤشرات جديدة بشأن هوية مدرب الفريق المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن لاعبي ريال مدريد حسموا موقفهم داخليًا باختيار المدرب الذي يفضلون توليه المسؤولية خلفًا للمدرب الباسكي، في حال رحيله.

ولا يعد من المفاجئ أن الإدارة المدريدية تميل بقوة إلى عودة زين الدين زيدان، الذي ما زال يحظى بتقدير كبير داخل النادي.

ورغم ذلك، تشير التقارير إلى أن زيدان يقترب من قيادة المنتخب الفرنسي عقب كأس العالم 2026، مما يقلل من فرص عودته إلى "سانتياجو برنابيو".

وفي المقابل، يبرز اسم الألماني يورجن كلوب بقوة داخل أروقة النادي، خاصة بين المسؤولين أكثر منه بين اللاعبين، ليكون أحد أبرز الخيارات المطروحة على طاولة الإدارة.

ويعرف تشابي ألونسو جيدًا - وفق الصحيفة - أن وضعه الحالي لا يسمح بأي هامش للخطأ، وأن مستقبله قد يتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.