كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

0 0
14:00
السودان

السودان

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

إل ناسيونال: لاعبو ريال مدريد يختارون خليفة ألونسو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:42 م 03/12/2025
ألونسو

لاعبو الريال يختارون خليفة ألونسو

تتزايد حالة الغموض حول مستقبل تشابي ألونسو مع ريال مدريد، وسط توقعات بأن يحسم مصيره حتى في حال الخسارة أمام أتلتيك بلباو الليلة.

من يقود ريال مدريد بعد ألونسو؟

وكشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية عن مؤشرات جديدة بشأن هوية مدرب الفريق المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن لاعبي ريال مدريد حسموا موقفهم داخليًا باختيار المدرب الذي يفضلون توليه المسؤولية خلفًا للمدرب الباسكي، في حال رحيله.

ولا يعد من المفاجئ أن الإدارة المدريدية تميل بقوة إلى عودة زين الدين زيدان، الذي ما زال يحظى بتقدير كبير داخل النادي.

ورغم ذلك، تشير التقارير إلى أن زيدان يقترب من قيادة المنتخب الفرنسي عقب كأس العالم 2026، مما يقلل من فرص عودته إلى "سانتياجو برنابيو".

وفي المقابل، يبرز اسم الألماني يورجن كلوب بقوة داخل أروقة النادي، خاصة بين المسؤولين أكثر منه بين اللاعبين، ليكون أحد أبرز الخيارات المطروحة على طاولة الإدارة.

ويعرف تشابي ألونسو جيدًا - وفق الصحيفة - أن وضعه الحالي لا يسمح بأي هامش للخطأ، وأن مستقبله قد يتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ريال مدريد زين الدين زيدان أتلتيك بلباو تشابي ألونسو يورجن كلوب

كأس العرب قطر 2025

