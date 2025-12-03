كشف ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، حقيقة استعارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، خلال الفترة القادمة.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "عودة ميسي لبرشلونة على سبيل الإعارة؟ لا أعتقد أن ذلك ممكن، لأن ميسي مرتبط بعقد مع إنتر ميامي، ولم يُطرح هذا الأمر من الأساس".

وأضاف: "ميسي هو ميسي دائمًا، وما زال بإمكانه تقديم الكثير؛ إنه لاعب رائع، لكن هذا ليس موضوعًا للنقاش، وكل ما يدور مجرد تكهنات".

وأكمل ديكو: "سيترك ميسي أثرًا يدوم مدى الحياة، بالنسبة لي، ليونيل هو أفضل لاعب في تاريخ النادي، إلى جانب يوهان وروني، من الطبيعي، كوني من هذا الجيل، ألا أنسى ليونيل".

وعن المقارنة مع لامين يامال حاليًا.. قال ديكو: "إنهما في مرحلتين مختلفتين، ولاعبان مختلفان. كلاهما يتفوق على الآخرين من حيث إدراكهما للأمور".

وأنهى: "نشأ ليو في بيئة لم يكن فيها تحت ضغط أو حاجة للأضواء، لأن الوقت لم يكن مناسبًا له".

ويرتبط اسم ليونيل ميسي بالعودة إلى برشلونة بعدما رحل عن الفريق الكتالوني في عام 2021، ثم اتجه إلى نادي باريس سان جيرمان ومنه انتقل إلى إنتر ميامي.