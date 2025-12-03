المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو.. كامافينجا أساسيًا وجولر بديلًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:58 م 03/12/2025
ريال مدريد

فريق ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل كتيبة الميرنجي الأساسي، لمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو، مساء اليوم على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وأجرى ألونسو تعديلين على تشكيل ريال مدريد، الذي بدأ المباراة الماضية ضد جيرونا، والتي حسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

تشكيل ريال مدريد.. تعديل ثنائي من ألونسو أمام بلباو

ودفع ألونسو بالظهير الأيسر ألفارو كاريراس على حساب فران جارسيا، بينما يشارك الفرنسي إدواردو كامافينجا بصفة أساسية في خط الوسط على حساب التركي أردا جولر.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، كاريراس

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: لونين، فران جونزاليس، فران جارسيا، داني سيبايوس، راؤول أسينسيو، براهيم دياز، أردا جولر، جونزالو جارسيا، رودريجو، إندريك، فرانكو ماستانتونو.

ويسعى ريال مدريد لاستعادة ذاكرة الانتصارات في الليجا، بعدما سقط في فخ التعادل خلال آخر 3 مواجهات بالدوري الإسباني.

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
ريال مدريد أتلتيك بلباو كامافينجا

