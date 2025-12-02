"أسكت منتقديه".. فيران توريس يواصل التوهج مع برشلونة

واصل المهاجم الإسباني فيران توريس توهجه مع نادي برشلونة، من بوابة مواجهة أتلتيكو مدريد، بعدما سجل هدفًا في الثواني الأخيرة، عقب مشاركته كبديل، مساء أمس في منافسات الدوري الإسباني.

أرقام توريس مع برشلونة.. 10 أهداف متفوقًا على يامال ورافينيا

وأشادت صحيفة "ماركا" بمستويات فيران توريس مع برشلونة هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف مع الفريق الكتالوني، بينها 8 في الليجا، وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

وتفوق توريس على الثنائي لامين يامال ورافينيا على الصعيد التهديفي، بينما يتساوى مع ليفاندوفسكي الذي سجل أيضًا 8 أهداف في الليجا هذا الموسم.

وأراد فيران توريس الرد على منتقديه، حيث احتفل بالهدف بطريقة "الإسكات"، حيث أثارت جدلًا واسعًا، كرسالة واضحة بعدما تعرض للانتقادات عقب إضاعة انفراد أمام تشيلسي، في اللقاء الذي خسره الفريق الكتالوني بثلاثية.

وسجل توريس الهدف الثالث في شباك أتلتيكو مدريد، من صناعة أليخاندرو بالدي، ليؤكد انتصار الفريق الكتالوني، الذي جعله يحلق في صدارة الدوري منفردًا.

وبدأ فيران الموسم الجاري بصفة أساسية في تشكيل المدرب هانز فليك، لكن عقب عودة البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الإصابة، انخفض وقت مشاركة توريس مع كتيبة البلوجرانا.