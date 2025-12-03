المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بسبب ديون نيمار.. برشلونة يمتلك أفضلية في التعاقد مع ظهير سانتوس

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:46 م 03/12/2025
نيمار

برشلونة يستغل ديون سانتوس

يعيش نادي سانتوس البرازيلي أزمة رياضية ومالية حادة، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر في الدوري المحلي، متساويًا في النقاط مع الفريق الأول المهدد بالهبوط، فيما يتفاقم الوضع المالي للنادي بشكل كارثي.

أزمة سانتوس المالية تفتح الباب أمام برشلونة للتعاقد مع الشاب سوزا

وفي ظل هذه الظروف، ظهرت تقارير من إسبانيا تفيد بأن نادي برشلونة يدرس استغلال الوضع المالي الصعب للنادي البرازيلي لتعزيز صفوفه بأقل تكلفة ممكنة، مستهدفًا التعاقد مع الشاب البرازيلي الواعد جواو فيكتور دي سوزا مينيزيس، المعروف باسم سوزا.

اللاعب البالغ 19 عامًا يعد أحد أبرز المواهب في مركز الظهير الأيسر حاليًا في البرازيل.

ويأتي اهتمام برشلونة متوافقًا مع ديون مستحقة لسانتوس تجاه النادي الكتالوني، بقيمة 2.9 مليون يورو، ناتجة عن حكم محكمة التحكيم الرياضي (CAS) عام 2020 في قضية نيمار.

ويبدو أن برشلونة يدرس إمكانية استخدام هذا الدين للضغط على النادي البرازيلي وضم اللاعب بتكلفة أقل، في ظل عجز سانتوس عن سداده.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تدرس هذا الخيار بجدية، وسط منافسة من أندية كبرى أخرى أبدت اهتمامها باللاعب.

وتكمن استراتيجية النادي الكتالوني في استغلال الوضع المالي لنادي سانتوس، سواء من خلال فرض شروط التعاقد أو اللجوء لإجراءات قانونية إضافية عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

برشلونة سانتوس الدوري الإسباني نيمار

