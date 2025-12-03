زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة أتلتيك بلباو وضيفه ريال مدريد، في لقاء مقدم من الجولة التاسعة عشر لمنافسات الدوري الإسباني.

أحداث اللقاء

بداية المباراة

وكاد كيليان مبابي أن يسجل هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة الرابعة، بعد مراوغته لمدافع أصحاب الأرض لكن الحارس أوناي سيمون تصدى لتسديدته.

وهدد ريال مدريد مرمى بلباو مجددًا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بأقدام فينيسيوس جونيور في الدقيقة الخامسة، لكن الحارس حولها لركلة ركنية.

جووووول.. كيليان مبابي يسجل هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 7، بمهارة فردية رائعة.