المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 3
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الإسباني.. أتلتيك بلباو 0-3 ريال مدريد.. مبابي يضرب

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:02 م 03/12/2025
ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو - صورة أرشيفية

زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة أتلتيك بلباو وضيفه ريال مدريد، في لقاء مقدم من الجولة التاسعة عشر لمنافسات الدوري الإسباني.

أحداث اللقاء

بداية المباراة

وكاد كيليان مبابي أن يسجل هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة الرابعة، بعد مراوغته لمدافع أصحاب الأرض لكن الحارس أوناي سيمون تصدى لتسديدته.

وهدد ريال مدريد مرمى بلباو مجددًا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بأقدام فينيسيوس جونيور في الدقيقة الخامسة، لكن الحارس حولها لركلة ركنية.

جووووول.. كيليان مبابي يسجل هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 7، بمهارة فردية رائعة.

وتألق الحارس البلجيكي كورتوا في التصدي لفرصة هدف محقق لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 30.

جووووول.. كامافينجا يضاعف التقدم لصالح ريال مدريد، بعد رأسية من صناعة كيليان مبابي في الدقيقة 43.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد أمام مضيفه أتلتيك بلباو.

بداية الشوط الثاني

كورتوا يواصل تألقه ويتصدى لتسديدة خطيرة من لاعب وسط أتلتيك بلباو في الدقيقة 48.

أجرى تشابي ألونسو تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة 55، بخروج ترينت ألكسندر أرنولد عقب تعرضه للإصابة ومشاركة راؤول أسينسيو.

جووووول.. مبابي يقسو على أتلتيك بلباو بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة صاروخية في الدقيقة 59.

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني أتلتيك بلباو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
بيراميدز

بيراميدز

82

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق كهربا الإسماعيلية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg