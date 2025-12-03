زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة أتلتيك بلباو وضيفه ريال مدريد، في لقاء مقدم من الجولة التاسعة عشر لمنافسات الدوري الإسباني.

أحداث اللقاء

بداية المباراة

وكاد كيليان مبابي أن يسجل هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة الرابعة، بعد مراوغته لمدافع أصحاب الأرض لكن الحارس أوناي سيمون تصدى لتسديدته.

وهدد ريال مدريد مرمى بلباو مجددًا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بأقدام فينيسيوس جونيور في الدقيقة الخامسة، لكن الحارس حولها لركلة ركنية.

جووووول.. كيليان مبابي يسجل هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 7، بمهارة فردية رائعة.

وتألق الحارس البلجيكي كورتوا في التصدي لفرصة هدف محقق لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 30.

جووووول.. كامافينجا يضاعف التقدم لصالح ريال مدريد، بعد رأسية من صناعة كيليان مبابي في الدقيقة 43.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد أمام مضيفه أتلتيك بلباو.

بداية الشوط الثاني

كورتوا يواصل تألقه ويتصدى لتسديدة خطيرة من لاعب وسط أتلتيك بلباو في الدقيقة 48.

أجرى تشابي ألونسو تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة 55، بخروج ترينت ألكسندر أرنولد عقب تعرضه للإصابة ومشاركة راؤول أسينسيو.

جووووول.. مبابي يقسو على أتلتيك بلباو بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة صاروخية في الدقيقة 59.