استعاد ريال مدريد ذاكرة الانتصارات، من بوابة مواجهة مضيفه أتلتيك بلباو، بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد مبكرًا، بأقدام نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 7، بمهارة فردية رائعة، بعد مراوغته للاعبي بلباو، ثم تسديدة كرة متقنة في شباك الحارس أوناي سيمون.

وتألق الحارس البلجيكي كورتوا في التصدي لفرصة هدف محقق لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 30.

وضاعف لاعب خط الوسط الفرنسي إدوارد كامافينجا التقدم لصالح ريال مدريد، بعد رأسية من صناعة كيليان مبابي في الدقيقة 43، عقب كرة عرضية متقنة من ترينت ألكسندر أرنولد.

وأجرى تشابي ألونسو تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة 55، بخروج ترينت ألكسندر أرنولد عقب تعرضه للإصابة ومشاركة راؤول أسينسيو.

وواصل كيليان مبابي تألقه في الليجا، بعدما حسم المواجهة لصالح ريال مدريد بتسجيل الهدف الثالث، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عجز حارس بلباو عن التصدي لها.

وعاد ريال مدريد لطريق الانتصارات، عقب سقوطه في فخ التعادل خلال الجولات الثلاث الماضية، أمام كلا من: رايو فاليكانو، إلتشي وجيرونا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ليواصل مطاردة غريمه برشلونة، متصدر جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.