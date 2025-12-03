المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 3
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

4 0
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بقيادة مبابي.. ريال مدريد يستعيد توازنه بانتصار ثلاثي على بلباو في الدوري الإسباني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:02 م 03/12/2025
احتفال كيليان مبابي نجم ريال مدريد

احتفال كيليان مبابي نجم ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

استعاد ريال مدريد ذاكرة الانتصارات، من بوابة مواجهة مضيفه أتلتيك بلباو، بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد مبكرًا، بأقدام نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 7، بمهارة فردية رائعة، بعد مراوغته للاعبي بلباو، ثم تسديدة كرة متقنة في شباك الحارس أوناي سيمون.

وتألق الحارس البلجيكي كورتوا في التصدي لفرصة هدف محقق لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 30.

وضاعف لاعب خط الوسط الفرنسي إدوارد كامافينجا التقدم لصالح ريال مدريد، بعد رأسية من صناعة كيليان مبابي في الدقيقة 43، عقب كرة عرضية متقنة من ترينت ألكسندر أرنولد.

وأجرى تشابي ألونسو تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة 55، بخروج ترينت ألكسندر أرنولد عقب تعرضه للإصابة ومشاركة راؤول أسينسيو.

وواصل كيليان مبابي تألقه في الليجا، بعدما حسم المواجهة لصالح ريال مدريد بتسجيل الهدف الثالث، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عجز حارس بلباو عن التصدي لها.

وعاد ريال مدريد لطريق الانتصارات، عقب سقوطه في فخ التعادل خلال الجولات الثلاث الماضية، أمام كلا من: رايو فاليكانو، إلتشي وجيرونا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ليواصل مطاردة غريمه برشلونة، متصدر جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني أتلتيك بلباو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
سندرلاند

سندرلاند

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برينتفورد

برينتفورد

61

تبديل لصالح أرسنال بخروج نوني مادويكي ودخول ساكا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg