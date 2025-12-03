واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه مع فريق ريال مدريد، بتسجيل هدفين وصناعة آخر، خلال مواجهة فريقه مع مضيفه أتلتيك بلباو، على أرضية ملعب سان ماميس، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر لبطولة الدوري الإسباني.

وسجل مبابي الهدف الأول بتسديدة متقنة بعد مراوغة مدافع بلباو، قبل أن يصنع الهدف الثاني لمواطنه إدواردو كامافينجا، ثم عاد ليسجل الهدف الثالث بتسديدة صاروخية بعيدة المدى.

واستمر مبابي في تفوقه من خارج منطقة الجزاء، متفوقًا على جميع منافسيه، فهو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوريات الخمسة الكبرى، برصيد 6 أهداف.

ويواصل النجم الفرنسي سباقه الشخصي مع إيرلينج هالاند، فهو ثاني لاعب يسجل 15 هدفًا في الدوريات الخمس الكبرى، بعد نجم مانشستر سيتي.

وأصبح مبابي هو أول لاعب يُسجل ويُمرر تمريرة حاسمة في ثلاث مباريات مختلفة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ضد كلا من: ريال سوسيداد، فياريال وأتلتيك بلباو.