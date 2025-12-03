المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 3
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

4 0
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الصدارة لبرشلونة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:18 م 03/12/2025
احتفال لاعبو ريال مدريد بعد الفوز في الكلاسيكو

ريال مدريد - صورة أرشيفية

واصل فريق ريال مدريد الزحف لقمة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني بعدما حقق الفوز مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 3-0 على أتلتيك بلباو.

وانتصر ريال مدريد على أتلتيك بلباو، ضمن مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري الإسباني 2025-26.

ثلاثية ريال مدريد في أمسية الليلة، جاءت عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة السابعة و59 ليتألق النجم الفرنسي بثنائية، كما سجل إدواردو كامافينجا هدفًا في الدقيقة 43.

وبهذه النتيجة، يواصل ريال مدريد تضييق الفارق مع برشلونة صاحب الصدارة في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، أما ريال مدريد فيتواجد في مركز الوصافة برصيد 36 نقطة.

فريق أتلتيك بلباو يتواجد في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

وعاد ريال مدريد لطريق الانتصارات، عقب سقوطه في فخ التعادل خلال الجولات الثلاث الماضية، أمام كلا من: رايو فاليكانو، إلتشي وجيرونا.

للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني بالكامل اضغط هنا

يشار إلى أن نادي برشلونة كان قد انتصر في الجولة الماضية على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة.

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
ريال مدريد برشلونة أتلتيك بلباو جدول ترتيب الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
سندرلاند

سندرلاند

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برينتفورد

برينتفورد

61

تبديل لصالح أرسنال بخروج نوني مادويكي ودخول ساكا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg