واصل فريق ريال مدريد الزحف لقمة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني بعدما حقق الفوز مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 3-0 على أتلتيك بلباو.

وانتصر ريال مدريد على أتلتيك بلباو، ضمن مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري الإسباني 2025-26.

ثلاثية ريال مدريد في أمسية الليلة، جاءت عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة السابعة و59 ليتألق النجم الفرنسي بثنائية، كما سجل إدواردو كامافينجا هدفًا في الدقيقة 43.

وبهذه النتيجة، يواصل ريال مدريد تضييق الفارق مع برشلونة صاحب الصدارة في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، أما ريال مدريد فيتواجد في مركز الوصافة برصيد 36 نقطة.

فريق أتلتيك بلباو يتواجد في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

وعاد ريال مدريد لطريق الانتصارات، عقب سقوطه في فخ التعادل خلال الجولات الثلاث الماضية، أمام كلا من: رايو فاليكانو، إلتشي وجيرونا.

يشار إلى أن نادي برشلونة كان قد انتصر في الجولة الماضية على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة.