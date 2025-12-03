المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قلق في البرنابيو.. الإصابات تعكر صفو فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:41 م 03/12/2025
إصابة ترينت ألكسندر أرنولد

قلق في الريال بشأن أرنولد وكامافينجا

رغم الفوز الكاسح الذي حققه ريال مدريد على أتلتيك بلباو بنتيجة 3-0 مساء الأربعاء ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني، إلا أن أجواء الفرح داخل النادي الملكي خيمت عليها سحابة قلق كبيرة بسبب إصابتين مفاجئتين.

قلق في ريال مدريد بشأن أرنولد وكامافينجا

اضطر النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد لمغادرة أرضية ملعب سانتياجو برنابيو في الدقيقة 55 متأثراً بإصابة عضلية، ليحل محله راؤول أسينسيو.

وبعد دقائق معدودة فقط، انضم الفرنسي إدواردو كامافينجا إلى قائمة المصابين، حيث شعر بآلام منعته من استكمال المباراة، فدفع تشابي ألونسو بالتركي الشاب أردا جولر بديلاً له.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الجهاز الطبي والفني لريال مدريد يعيش حالة من القلق الشديد تجاه الإصابتين، خاصة أن اللاعبين سيخضعان لفحوصات دقيقة اليوم الخميس لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب المتوقعة.

وأشارت المصادر داخل النادي إلى أن الحالتين "تدعوان للقلق فعلاً"، في ظل الضغط الكبير على جدول المباريات خلال الشهر الجاري.

وعلى الصعيد الرياضي، واصل ريال مدريد ملاحقة غريمه التقليدي برشلونة على صدارة "الليجا"، حيث رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط عن البارسا المتصدر (37 نقطة)، فيما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 20 نقطة في المركز الثامن.

الفوز جاء ليعيد الريال إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث تعادلات متتالية أمام رايو فاليكانو وإلتشي وجيرونا، لكن الثمن قد يكون باهظاً إذا طال غياب ألكسندر-أرنولد وكامافينجا عن الملاعب.

 

ريال مدريد الدوري الإسباني أتلتيك بلباو ألكسندر أرنولد

