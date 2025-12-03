كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أنباء سيئة لنادي ريال مدريد، عقب تعرض الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وإدواردو كامافينجا للإصابة خلال مواجهة أتلتيك بلباو، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكدت صحيفة ماركا، أن حالة أرنولد وكامافينجا تبدو مقلقة، بعد خروجهما للإصابة خلال لقاء أتلتيك بلباو مساء اليوم.

وأشارت إلى أن أرنولد تعرض لشد عضلي، لكن لم يتم حجم أو تفاصيل الإصابة حتى الآن، حيث سيخضع لفحوصات طبية يوم الخميس لمعرفة موقفه من المواجهات المقبلة.

واضطر ألونسو لاستبدال الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني، والدفع بكلا من راؤول أسينسيو وأردا جولر.

وسيواجه ألونسو أزمة حال غياب أرنولد لفترة طويلة، بسبب غياب داني كارفاخال حتى نهاية عام 2025 بداعي الإصابة أيضًا، مما يعني عدم وجود ظهير أيمن للميرنجي في المواجهات المقبلة.