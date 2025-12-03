المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:00
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"الحالتان مقلقتان".. إصابات أرنولد وكامافينجا تصدم ريال مدريد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:53 م 03/12/2025 تعديل في 04/12/2025
إصابة ترينت ألكسندر أرنولد

إصابة ترينت ألكسندر أرنولد نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أنباء سيئة لنادي ريال مدريد، عقب تعرض الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وإدواردو كامافينجا للإصابة خلال مواجهة أتلتيك بلباو، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكدت صحيفة ماركا، أن حالة أرنولد وكامافينجا تبدو مقلقة، بعد خروجهما للإصابة خلال لقاء أتلتيك بلباو مساء اليوم.

وأشارت إلى أن أرنولد تعرض لشد عضلي، لكن لم يتم حجم أو تفاصيل الإصابة حتى الآن، حيث سيخضع لفحوصات طبية يوم الخميس لمعرفة موقفه من المواجهات المقبلة.

واضطر ألونسو لاستبدال الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني، والدفع بكلا من راؤول أسينسيو وأردا جولر.

وسيواجه ألونسو أزمة حال غياب أرنولد لفترة طويلة، بسبب غياب داني كارفاخال حتى نهاية عام 2025 بداعي الإصابة أيضًا، مما يعني عدم وجود ظهير أيمن للميرنجي في المواجهات المقبلة.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد أرنولد كامافينجا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg