كشفت تقارير صحفية فرنسية عن السبب وراء ما يعاني منه أراوخو مدافع برشلونة من حالة نفسية وعصبية مؤخرًا، بعد الخطأ الكبير الذي ارتكبه في مباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا والذي أسفر عن طرده من اللقاء.

وقالت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية، إن أحد أسباب حالة اللاعب النفسية هو الفيلم الوثائقي الخاص بـ لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان.

وأضافت أن إنريكي في هذا الفيلم كان يفسر كيفية قيامه بالضغط على دفاعات برشلونة في المباراة التي جمعت بين الطرفين بدوري الأبطال العام الماضي، حيث قال إنريكي: "سنضغط عليهم، وسنترك أراوخو يستلم الكرة، وعندما يمررها سنضغط عليه لقطعها والقيام بهجمة واعدة".

وأشار التقرير إلى أن السماح لأراوخو باللعب دون الضغط عليه وإجباره على ارتكاب الأخطاء كان من خطط إنريكي في مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، وهو ما أثر على اللاعب وجعله يفقد الثقة في إمكانياته، فيما ظهر ذلك في مباراة إنتر ميلان الموسم الماضي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أيضًا.

وربط التقرير بين هذا الفيلم، وما كشفت عنه التقارير الصحفية الإسبانية حول أن اللاعب طلب وقتًا للتعافي نفسيًا من الشعور بالضغط بعد الهجوم الكبير عليه من قبل الجماهير بعد مباراة البلوز في دوري الأبطال.

وأفادت التقارير الإسبانية وقتها أن برشلونة وافق على منح اللاعب فترة استثنائية للتعافي دون تردد وليست محددة بأي موعد، كي يستعيد صحته النفسية، فيما وضع النادي كل الإمكانيات التي تدعمه في الأمر ومنحه كل الوقت لذلك.