كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، عازم على السير على خُطى كريستيانو رونالدو، هدفه هو شقّ طريقه الخاص، ولكن سجله التهديفي يجلب بطبيعة الحال مقارنات، إذ يحافظ على معدل يفوق هدفًا في المباراة الواحدة، تمامًا كما فعل النجم البرتغالي بقميص ريال مدريد.

أداء مبابي الأخير بتسجيله ثنائية في ملعب سان ماميس أمام أتلتيك بلباو، يؤكد أنه اللاعب الأكثر تألقًا في العالم حاليًا.

هذا الموسم، جمع مبابي 30 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 24 مباراة بين ريال مدريد (25 هدفًا و4 تمريرات حاسمة) والمنتخب الفرنسي (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة).

قد يتجاوز رونالدو

النجم السابق لباريس سان جيرمان يستمتع أيضًا بأفضل بداية موسم في مسيرته الطويلة بالفعل، وبالمقارنة مع حالته الانفجارية تحت قيادة أنشيلوتي الموسم الماضي، والتي بدأت في يناير، بات كيليان يهدد أحد أفضل أرقام كريستيانو رونالدو في ريال مدريد.

في عام 2025، قد يتجاوز الفرنسي النجم البرتغالي ليصبح الهداف التاريخي للنادي الملكي في عام تقويمي واحد، وكان رونالدو سجل الرقم القياسي بـ59 هدفًا في عام 2013.

لن يكون الأمر سهلًا، ولكن بالنظر إلى معدله التهديفي، فمن الممكن جدًا التفكير في أن اللاعب الفرنسي قد يصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ النادي خلال عام تقويمي واحد قبل نهاية العام.

بعد ثنائيته في سان ماميس، بات لدى مبابي الآن 55 هدفًا في 55 مباراة منذ بداية عام 2025، لكنه ما زال يملك خمس مباريات لمعادلة هذا الرقم أو تجاوزه إذا سجل خمسة أهداف أخرى.

المباريات التي سيخوضها ريال مدريد حتى نهاية العام هي سيلتا فيجو في البرنابيو، مانشستر سيتي مجددًا على أرضه، ألافيس خارج الديار، وأخيرًا إشبيلية في البرنابيو، وبالإضافة إلى ذلك، هناك مباراة خامسة في كأس ملك إسبانيا، سيتم سحب قرعتها في 9 ديسمبر، وسيلعبها ريال مدريد بعد ذلك بأسبوع.

ما يميز مبابي في عام 2025 ليس الأهداف فقط، بل حقيقة أنه سجلها خلال 55 مباراة، بما في ذلك مباراة سان ماميس، بمعدل هدف واحد في كل مباراة، يمتلك كريستيانو تقريبًا كل الأرقام القياسية التهديفية في عام تقويمي واحد مع ريال مدريد.

مبابي تجاوز بالفعل أرقام رونالدو البالغة 46 هدفًا في 2010، و42 في 2016، و41 في 2017، و44 في 2018، كما عادل رقمه في 2011، بينما سجل النجم البرتغالي 54 هدفًا في 2015، و56 في 2014، و58 هدفًا في 2012.

أكثر أعوامه غزارة تهديفية

بشكل عام، فإن الفائز الحالي بالحذاء الذهبي (والذي يتصدر الترتيب حاليًا متقدمًا على هالاند) والهداف الأول، يوشك على إنهاء أكثر أعوامه غزارة تهديفية منذ بدايته قبل عشر سنوات مع موناكو.

وهو قريب جدًا من تحقيق معدل هدف في المباراة الواحدة أو أكثر، ومع إضافة الأهداف السبعة التي سجلها مع منتخب بلاده، يصبح المجموع 62 هدفًا في 62 مباراة، بمعدل هدف في كل مباراة.

ثاني أفضل أرقامه في عام واحد كان في 2022، حين سجل 56 هدفًا (44 مع باريس سان جيرمان و12 مع فرنسا) في 56 مباراة، أيضًا بمعدل هدف في كل مباراة.