المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:00
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"الأفضل في الموسم".. ألونسو يثني على ريال مدريد بعد الفوز على بلباو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:02 ص 04/12/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

أشاد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، بحالة التركيز العالية لفريقه في فوزه على أتلتيك بلباو، مؤكدا أن الأداء أمام الفريق الباسكي كان "الأكثر تكاملا هذا الموسم"، في مباراة اعتبرها لحظة مفصلية بعد سلسلة من التعادلات خارج الديار.

وعاد فريق ريال مدريد لطريق الانتصارات بفوز كبير خارج أرضه على أتلتيك بلباو بنتيجة 3-0، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وسجل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد هدفين في الدقيقتين 7 و59 وصنع هدفا لمواطنه إدواردو كامافينجا هدفا في الدقيقة 42، ليرفع رصيده إلى 16 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

وصحح الفريق المدريدي بهذا الفوز مساره بعد 3 تعادلات متتالية في الليجا أمام إلتشي وجيرونا ورايو فاييكانو، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني.

وأكد ألونسو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن لاعبيه دخلوا اللقاء بعقلية الفوز وإيقاع قوي منذ الدقائق الأولى، مضيفا: "كانت مباراة مهمة جدا، أردنا تغيير الديناميكية، وجئنا بالتحضير المناسب، لعب الفريق بتركيز طوال 90 دقيقة، ولم نمنح الخصم سوى فرص قليلة للغاية".

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني من هنا

وأوضح ألونسو أن الشوط الأول حمل أفضل نسخة لفريقه هذا الموسم، نظرا لصناعة الفرص وجودة التحركات، معتبرا أن اللعب بهذه السلاسة في ملعب صعب مثل سان ماميس يؤكد تطور اللاعبين واستجابتهم لضغط المرحلة.

وتحدث مدرب النادي الملكي عن هدفي مبابي قائلا: "كيليان يعيش لحظة رائعة، سجل هدفين رائعين، وتحركاته وانسجامه مع فينيسيوس كانا مميزين، الفريق دخل بعقلية الفوز وبإيقاع عالٍ، وفرضنا سيطرتنا على مجريات الشوط الأول، ثم واصلنا التحكم في مجريات اللقاء في الشوط الثاني رغم انخفاض الاستحواذ قليلا".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن ألونسو قوله، إن هذا الفوز يمثل دفعة قوية قبل العودة إلى اللعب على أرض الفريق في الجولة المقبلة.

وعند سؤاله حول مدى توافق أردا جولر مع جود بيلينجهام، أجاب ألونسو: "اللاعبان متوافقان تماما، أردا خاض 3 مباريات متتالية، وكامافينجا لم يبدأ المباراة الماضية، ولذا كان القرار فنيا بحتا، لدينا مباريات كل 3 أيام ونعمل على تدوير اللاعبين".

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني تشابي ألونسو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg