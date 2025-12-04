أشاد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، بحالة التركيز العالية لفريقه في فوزه على أتلتيك بلباو، مؤكدا أن الأداء أمام الفريق الباسكي كان "الأكثر تكاملا هذا الموسم"، في مباراة اعتبرها لحظة مفصلية بعد سلسلة من التعادلات خارج الديار.

وعاد فريق ريال مدريد لطريق الانتصارات بفوز كبير خارج أرضه على أتلتيك بلباو بنتيجة 3-0، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وسجل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد هدفين في الدقيقتين 7 و59 وصنع هدفا لمواطنه إدواردو كامافينجا هدفا في الدقيقة 42، ليرفع رصيده إلى 16 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

وصحح الفريق المدريدي بهذا الفوز مساره بعد 3 تعادلات متتالية في الليجا أمام إلتشي وجيرونا ورايو فاييكانو، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني.

وأكد ألونسو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن لاعبيه دخلوا اللقاء بعقلية الفوز وإيقاع قوي منذ الدقائق الأولى، مضيفا: "كانت مباراة مهمة جدا، أردنا تغيير الديناميكية، وجئنا بالتحضير المناسب، لعب الفريق بتركيز طوال 90 دقيقة، ولم نمنح الخصم سوى فرص قليلة للغاية".

وأوضح ألونسو أن الشوط الأول حمل أفضل نسخة لفريقه هذا الموسم، نظرا لصناعة الفرص وجودة التحركات، معتبرا أن اللعب بهذه السلاسة في ملعب صعب مثل سان ماميس يؤكد تطور اللاعبين واستجابتهم لضغط المرحلة.

وتحدث مدرب النادي الملكي عن هدفي مبابي قائلا: "كيليان يعيش لحظة رائعة، سجل هدفين رائعين، وتحركاته وانسجامه مع فينيسيوس كانا مميزين، الفريق دخل بعقلية الفوز وبإيقاع عالٍ، وفرضنا سيطرتنا على مجريات الشوط الأول، ثم واصلنا التحكم في مجريات اللقاء في الشوط الثاني رغم انخفاض الاستحواذ قليلا".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن ألونسو قوله، إن هذا الفوز يمثل دفعة قوية قبل العودة إلى اللعب على أرض الفريق في الجولة المقبلة.

وعند سؤاله حول مدى توافق أردا جولر مع جود بيلينجهام، أجاب ألونسو: "اللاعبان متوافقان تماما، أردا خاض 3 مباريات متتالية، وكامافينجا لم يبدأ المباراة الماضية، ولذا كان القرار فنيا بحتا، لدينا مباريات كل 3 أيام ونعمل على تدوير اللاعبين".

