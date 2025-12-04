المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
31 مباراة بلا أهداف.. رحلة رودريجو الجافة مع ريال مدريد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:43 ص 04/12/2025
رودريجو

رودريجو

رودريجو جوس لاعب ريال مدريد، كتب رقما سلبيا خلال مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد الفوز على أتلتيك بلباو (3-0)، أمس الأربعاء، في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

أسوأ سلسلة من المباريات دون تسجيل

رودريجو الذي دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 77 من المباراة التي فاز بها ريال مدريد 0-3 ضد أتلتيك بلباو، قد تجاوز أسوأ سلسلة من المباريات دون تسجيل هدف لمهاجم في فريق الميرينجي خلال 123 عامًا من تاريخه.

الجناح البرازيلي قضى 31 مباراة متتالية، و1,351 دقيقة، مع ريال مدريد دون تسجيل أي هدف.

رودريجو تجاوز ماريانو دياز مهاجم ألافيس الحالي، الذي قضى 30 مباراة دون تسجيل هدف (986 دقيقة) مع ريال مدريد.

الرقم القياسي لأطول فترة جفاف تهديفي لمهاجم لريال مدريد لا يزال مسجلاً باسم رافا مارانيون، المهاجم الأسطوري لإسبانيول قضى 1,416 دقيقة دون تسجيل هدف في 29 مباراة مع مدريد.

كان آخر هدف لرودريجو، الذي لم يسجل في الدوري الإسباني منذ 19 يناير ضد لاس بالماس، في 4 مارس ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

رودريجو الذي انتقل من كونه أساسياً تحت قيادة كارلو أنشيلوتي إلى بديل تحت قيادة تشابي ألونسو (بدأ فقط في 4 من أصل 16 مباراة خاضها)، ولم يسجل في الدوري الإسباني لريال مدريد منذ 315 يومًا، وفي دوري أبطال أوروبا منذ 232 يومًا.

ثقة من ألونسو

على الرغم من هذه السلسلة السيئة، لا يشك تشابي ألونسو في جودة رودريجو ومقتنع بأن البرازيلي يمكنه تغيير الأمور: "علينا أن نثق به وننتظر، لأن كرة القدم يمكن أن تتغير بفعل واحد، بهدف واحد يؤثر على مزاج اللاعب".

وأضاف مدرب ريال مدريد: "رودريجو يمتلك الجودة لتحقيق ذلك، لقد لعب بعض المباريات وغاب عن أخرى بسبب المنافسة الكبيرة، لكن لا أحد يشك في جودته، لديه موقف جيد ويحتاج إلى هذا الشعور الإيجابي، مباراة جيدة، هدف جيد، لكسر هذه السلسلة".

وعلى الرغم من سوء مستواه أمام المرمى، يواصل كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي، ثقته بمهاجم ريال مدريد وقد استدعاه للعب مع منتخب "السيليساو".

مباراة ريال مدريد القادمة
