الكشف عن "بند الدوري السعودي" في عقد رافينيا مع برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن وجود بند في عقد رافينيا نجم برشلونة مع النادي الكتالوني، يتعلق باحتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين.

رافينيا صاحب الـ28 عاما كان مطلوبا في عدة أندية سعودية، قبل أن يمدد عقده مع برشلونة في مايو الماضي، حتى صيف 2028.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، فإن العقد الذي وقعه مع برشلونة تضمن شرطا جزائيا يتيح له الانتقال إلى الدوري السعودي بمبلغ أقل من الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، وقيمته مليار يورو.

وأشار التقرير إلى أن هذا الشرط يدخل حيز التنفيذ في صيف 2026، مما يفتح له الباب أمام إمكانية الرحيل.

الجناح البرازيلي رفض عروضا سعودية في وقت سابق، إذ ظل الاستمرار مع برشلونة أولويته، لكن موقفه قد يتغير بعد المشاركة في كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يتلقى رافينيا عروضا سعودية جديدة في الصيف بعد انتهاء الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن رافينيا شارك في 11 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.