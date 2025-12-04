المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكشف عن "بند الدوري السعودي" في عقد رافينيا مع برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:43 م 04/12/2025
رافينيا دياز

رافينيا

كشفت تقارير إعلامية عن وجود بند في عقد رافينيا نجم برشلونة مع النادي الكتالوني، يتعلق باحتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين.

رافينيا صاحب الـ28 عاما كان مطلوبا في عدة أندية سعودية، قبل أن يمدد عقده مع برشلونة في مايو الماضي، حتى صيف 2028.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، فإن العقد الذي وقعه مع برشلونة تضمن شرطا جزائيا يتيح له الانتقال إلى الدوري السعودي بمبلغ أقل من الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، وقيمته مليار يورو.

وأشار التقرير إلى أن هذا الشرط يدخل حيز التنفيذ في صيف 2026، مما يفتح له الباب أمام إمكانية الرحيل.

الجناح البرازيلي رفض عروضا سعودية في وقت سابق، إذ ظل الاستمرار مع برشلونة أولويته، لكن موقفه قد يتغير بعد المشاركة في كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يتلقى رافينيا عروضا سعودية جديدة في الصيف بعد انتهاء الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن رافينيا شارك في 11 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.

برشلونة الدوري الإسباني رافينيا

