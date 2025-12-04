المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سيغيب لمدة شهرين.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ألكسندر أرنولد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:35 م 04/12/2025
إصابة ترينت ألكسندر أرنولد

أرنولد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تفاصيل إصابة النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن الفريق.

وكان أرنولد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وخرج أرنولد بين شوطي لقاء ريال مدريد وأتلتيك بلباو والذي انتهى بنتيجة (3-0) لصالح النادي الملكي، ودخل راؤول أسينسيو بدلاً منه.

تفاصيل إصابة ألكسندر أرنولد

وقال ريال مدريد في بيان رسمي عن إصابة أرنولد: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعب ترينت ألكسندر-أرنولد من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، شُخِّصت إصابته بإصابة عضلية في العضلة المستقيمة الفخذية للعضلة الرباعية اليسرى".

وأتم بيان النادي الملكي دون تحديد مدة الغياب: "وسيخضع لفحص طبي لمتابعة تعافيه".

غياب لمدة شهرين

أفادت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، أن أرنولد سيغيب عن صفوف نادي ريال مدريد لمدة تصل إلى شهرين بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وتأتي هذه الإصابة في وقت سيء لأرنولد الذي بدأ في الاندماج مع الفريق بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم والتي أدت لغيابه لمدة شهر.

وسيواجه تشابي ألونسو مدرب النادي الملكي، أزمة بسبب غياب أرنولد لفترة طويلة، وذلك لغياب داني كارفاخال حتى نهاية عام 2025 بداعي الإصابة أيضًا، مما يعني عدم وجود ظهير أيمن للميرنجي في المواجهات المقبلة.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني أرنولد

