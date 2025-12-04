المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مانشستر سيتي وكلاسيكو محتمل.. ما هي المباريات التي يغيبها أرنولد عن ريال مدريد بعد إصابته؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:47 م 04/12/2025
أرنولد

أرنولد

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد، بعد فترة قصيرة من عودته للمشاركة بعد غيابه سابقا للإصابة أيضا.

ريال مدريد قال في بيان مقتضب اليوم الخميس إن أرنولد يعاني من تمزق في العضلة المستقيمة الأمامية بالفخذ اليسرى، تعرض له في الفوز 3-0 على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني أمس الأربعاء.

وأشار النادي الملكي إلى أن حالة الظهير الأيمن الإنجليزي لا تزال قيد المتابعة والتقييم، بينما أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن غيابه سيمتد لنحو شهرين.

وفي حال غياب أرنولد لشهرين حتى مطلع فبراير المقبل، قد يغيب صاحب الـ27 عاما عن 14 مباراة في مختلف المسابقات.

وتشمل سلسلة المباريات التي يغيب فيها أرنولد عن ريال مدريد مواجهة قوية ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

كذلك يحتمل أن يخوض الريال مباراة كلاسيكو في تلك الفترة مع غريمه برشلونة، حال تأهلهما إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام في شهر يناير المقبل.

وكان أرنولد قد غاب لمدة شهر بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين بسبب إصابة عضلية، علما بأنه شارك في 16 مباراة مع الفريق الملكي، صنع خلالها 3 أهداف ولم يسجل.

المباريات التي يتوقع أن يغيبها أرنولد عن ريال مدريد

سيلتا فيجو - الدوري الإسباني

مانشستر سيتي - دوري أبطال أوروبا

ديبورتيفو ألافيس - الدوري الإسباني

إشبيلية - الدوري الإسباني

مباراة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا - تحددها القرعة لاحقا

إسبانيول - الدوري الإسباني

كأس السوبر الإسباني (مباراة أو مباراتين حال التأهل للنهائي)

ليفانتي - الدوري الإسباني

مباراة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا (حال التأهل)

موناكو - دوري أبطال أوروبا

فياريال- الدوري الإسباني

بنفيكا - دوري أبطال أوروبا

رايو فاييكانو - الدوري الإسباني

ريال مدريد الدوري الإسباني ترينت ألكسندر أرنولد

