برشلونة يحدد 3 بدلاء محتملين لراشفورد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:56 م 04/12/2025
ماركوس راشفورد لاعب برشلونة

ماركس راشفورد

جهز نادي برشلونة الإسباني خطة لتعزيز خط هجومه، تحسبا لعدم ضم لاعبه ماركوس راشفورد بشكل نهائي.

راشفورد انضم إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية الشراء.

وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق عن رغبة برشلونة في تفعيل بند شراء بند راشفورد، الراغب أيضا في الاستمرار مع البارسا، لكن إتمام الصفقة لا يبدو سهلا لعدة أسباب، على رأسها الأسباب المالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة حدد 3 أسماء للتعاقد مع أحدهم حال استقر النادي على عدم ضم راشفورد نهائيا.

وتضم القائمة المذكورة كلا من أنطونيو نوسا، جناح لايبزيج الألماني، وسعيد الملا (كولن الألماني)، ومالك فوفانا (أولمبيك ليون الفرنسي).

العامل المشترك بين الثلاثي المذكور هو صغر السن (بين 19 و20 عاما)، إذ يرغب النادي الكتالوني في إضافة عنصر شاب لخط الهجوم.

جدير بالذكر أن راشفورد صاحب الـ28 عاما شارك في 19 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

برشلونة الدوري الإسباني ماركوس راشفورد

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

