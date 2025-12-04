أسدل الستار عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر في فريق ريال مدريد، بعدما خاض الملكي مواجهات قوية على مدار الشهر الماضي في مختلف المسابقات.

وكانت آخر مواجهات ريال مدريد في شهر نوفمبر هي مباراة جيرونا، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بنتيجة 1-1.

وشهد هذا اللقاء تسجيل كيليان مبابي هدف التعادل لصالح الميرنجي من ركلة جزاء، ليحصد الفريق نقطة وحيدة من المباراة.

المرشحون للفوز بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

وشهدت القائمة تواجد 5 لاعبين، حيث جاءت على الشكل التالي:ـ

- كيليان مبابي.

- فينيسيوس جونيور.

- أردا جولر.

- إيدير ميليتاو.

- تيبوا كورتوا.

أرقام مبابي في شهر نوفمبر مع ريال مدريد

خاض مبابي 6 مواجهات مع مدريد في شهر نوفمبر، بينها 4 مباريات في الدوري الإسباني ومواجهتين فقط في دوري أبطال أوروبا أمام كل من ليفربول وأولمبياكوس.

وفي الدوري الإسباني، تمكن مبابي من تسجيل 3 أهداف، بواقع هدفين أمام فالنسيا، وهدف واحد أمام جيرونا، فيما تمكن من صناعة هدف آخر أمام إلتشي.

بينما استطاع اللاعب أن يسجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا في مباراة واحدة أمام أولمبياكوس انتهت لصالح الملكي برباعية نظيفة، فيما خسر الميرنجي في مباراة ليفربول التي لعبها في الشهر ذاته بهدف نظيف.

أرقام فينيسيوس مع ريال مدريد بالشهر الماضي

من جانبه، شارك فينيسيوس جونيور في نفس عدد المباريات التي شارك فيها مبابي بواقع 6 مباريات.

ولكن، لم يستطع البرازيلي تسجيل أية أهداف في هذه المباريات، بينما صنع 3 أهداف في مواجهتي أولمبياكوس وجيرونا في دوري الأبطال والليجا.