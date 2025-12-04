المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"إصابات متكررة ومستوى متواضع".. صفقة أرنولد تتحول إلى كابوس على ريال مدريد

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:30 م 04/12/2025
أرنولد

ترينت ألكسندر أرنولد

يعيش الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد، موقفًا عصيبًا، بعدما عانى تراجعًا حادًا في المستوى، نتيجة تعرضه لسلسلة إصابات متكررة.

وأعلن ريال مدريد إصابة ألكسندر أرنولد من تمزق في العضلة المستقيمة الأمامية بالفخذ اليسرى، تعرض لها خلال الفوز (3-0) على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، أمس الأربعاء.

وأشار الريال إلى أن حالة الظهير الأيمن لا تزال قيد المتابعة والتقييم، بينما أكدت تقارير إسبانية أن غيابه سيمتد لنحو شهرين، وفي حال تأكد تلك الأنباء، وغاب اللاعب حتى مطلع فبراير المقبل، فإنه لن يشارك في 14 مباراة.

أرنولد يعاني في ريال مدريد

وأفردت صحيفة "سبورت" تقريرًا، يترجم حالة المعاناة التي يعيشها أرنولد، منذ انضمامه إلى "سانتياجو بيرنابيو" خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن الإنجليزي لم يستطع إقناع ريال مدريد، سواءً على صعيد الأداء الفني، أو الجاهزية البدنية، والتي لم تسمح له بالحصول على فرصةٍ كافية للتأقلم وإبراز إمكاناته الفنية مع الميرنجي.

وشهدت مباراة الأمس، بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، تعرض أرنولد للإصابة، بعد التحام قوي مع نيكو ويليامز، ليسجل اللاعب فترة غياب جديدة.

وخاض ترينت مباراته الرسمية الحادية عشرة كلاعب في ريال مدريد، أمس الأربعاء، ضد أتلتيك بلباو، بإجمالي 392 دقيقة، دون إظهار علامة قوية على الإضافة الفنية للفريق.

وقدم أرنولد تمريرتين حاسمتين فقط مع الفريق، وذلك على عكس المعروف عن اللاعب أثناء تواجده مع ليفربول من تقديم الإضافة الهجومية، خلال السنوات الماضية.

لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للريال، هو ضعف الأداء الدفاعي للظهير الأيمن الإنجليزي مع الفريق، بالتزامن مع غياب القائد داني كارفاخال.

عدم استغلال غياب كارفاخال

فتحت المشاكل الجسدية التي يعاني منها كارفاخال، الباب أمام مشاركة أرنولد في مباريات ريال مدريد، لكن مع إصابة الظهير الإنجليزي، فإنه سيفقد فرصة ذهبية لإبراز إمكانياته الفنية مع الفريق.

وتعتبر إصابة أرنولد الأخيرة مع ريال مدريد هي الثانية هذا الموسم، بعد أن غاب لأكثر من شهر، في الفترة بين منتصف سبتمبر وأوائل نوفمبر.

وتمثل الإصابات العضلية المتكررة التي يعاني منها ترينت ألكسندر أرنولد تهديدًا حقيقًا لمسيرته، علاوة على ذلك يثير تأخر تأقلم اللاعب مع الأسلوب الفني للفريق الإسباني مشكلة حقيقية.

وفتحت هذه الإخفاقات تساؤلاً خطيرًا، يتمحور حول فشل إدارة ريال مدريد في الرهان على لاعب يتمتع بصفات فنية واضحة.

فالفيردي يخطف الأنظار

وتزامنًا مع هذا الوضع، أظهر الأوروجوياني فيدي فالفيردي نجاحًا كبيرًا في إبراز القوة والتنافسية وتقديم الإضافة الدفاعية والهجومية للفريق، وهي المميزات التي لم يقدمها أرنولد حتى الآن مع ريال مدريد.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني أتلتيك بلباو ترينت ألكسندر أرنولد

