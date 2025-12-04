المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لتعويض شيخوخة الدفاع.. إنتر يتحرك نحو مدافع برشلونة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:25 م 04/12/2025
إنتر

الإسباني إيريك جارسيا

يستعد إنتر ميلان للدخول بقوة إلى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع مدافع جديد، في ظل اقتراب عقدي فرانشيسكو أتشيربي وستيفان دي فريج من نهايتهما خلال العام المقبل، ومع تقدم الثنائي في العمر وبلوغ مسيرتهما مرحلة الانخفاض الطبيعي.

جارسيا يعود إلى رادار إنتر

وبحسب ما كشفه موقع سبورتال، بدأ المدير التنفيذي للنادي بيبي ماروتا وفريقه الفني دراسة البدائل المحتملة لتعزيز خط الدفاع، ويبرز اسم الإسباني إيريك جارسيا، مدافع برشلونة، ضمن أبرز الخيارات المطروحة.

وارتبط جارسيا، البالغ من العمر 23 عامًا، بالانتقال إلى إنتر في أكثر من فترة انتقالات سابقة، ويعود اسمه مجددًا بعد اقتراب عقده مع برشلونة من نهايته في كامب نو.

ورغم دخوله في محادثات أولية مع إدارة النادي الكتالوني لبحث التجديد، فإن المفاوضات لم تسفر عن أي اتفاق حتى الآن، ما يفتح الباب أمام احتمال رحيله بنهاية الموسم.

 

برشلونة إنتر إيريك جارسيا فرانشيسكو أتشيربي

