لتعويض شيخوخة الدفاع.. إنتر يتحرك نحو مدافع برشلونة

يستعد إنتر ميلان للدخول بقوة إلى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع مدافع جديد، في ظل اقتراب عقدي فرانشيسكو أتشيربي وستيفان دي فريج من نهايتهما خلال العام المقبل، ومع تقدم الثنائي في العمر وبلوغ مسيرتهما مرحلة الانخفاض الطبيعي.

جارسيا يعود إلى رادار إنتر

وبحسب ما كشفه موقع سبورتال، بدأ المدير التنفيذي للنادي بيبي ماروتا وفريقه الفني دراسة البدائل المحتملة لتعزيز خط الدفاع، ويبرز اسم الإسباني إيريك جارسيا، مدافع برشلونة، ضمن أبرز الخيارات المطروحة.

وارتبط جارسيا، البالغ من العمر 23 عامًا، بالانتقال إلى إنتر في أكثر من فترة انتقالات سابقة، ويعود اسمه مجددًا بعد اقتراب عقده مع برشلونة من نهايته في كامب نو.

ورغم دخوله في محادثات أولية مع إدارة النادي الكتالوني لبحث التجديد، فإن المفاوضات لم تسفر عن أي اتفاق حتى الآن، ما يفتح الباب أمام احتمال رحيله بنهاية الموسم.