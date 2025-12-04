واصل لامين يامال نجم نادي برشلونة، تألقه مع الفريق الكتالوني، من بوابة مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث ساهم في انتصار فريقه الثمين بثلاثية مقابل هدف.

وسلطت صحيفة ماركا الضوء على تطور أداء لامين، الذي نجح في تحسين نقطة ضعفه، على صعيد الأداء الدفاعي والضغط على الخصوم.

أظهر الجناح الدولي البالغ من العمر 18 عامًا بعض أوجه القصور في إجبار الخصم على ارتكاب أخطاء من خلال الضغط، لكن قدم تضحية من أجل فريقه أمام أتلتيكو مدريد، بعدما انتقده المدرب الألماني هانز فليك بسبب هذه الأزمة في أكثر من مناسبة.

واشتكى المدرب الألماني في مناسبات عديدة من عدم بذل لاعبي الهجوم، باستثناء رافينيا، جهدًا كافيًا للاستمرار في التحركات السريعة لاستعادة الكرة.

ورغم غيابه لفترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة، استعاد لامين تألقه بسرعة، ففي المباراة التي أقيمت ضد أتلتيكو مدريد، كان اللاعب الأكثر استعادة للكرة برصيد 9 مرات، خلال 87 دقيقة لعبها، بل إنه تفوق على بيدري نجم خط الوسط في هذه الإحصائية، الذي استعاد الكرة 8 مرات.

لكن كل هذه التضحيات لإجبار الخصم على ارتكاب الأخطاء، لم تمنع نجم برشلونة من مواصلة تألقه الهجومي، حيث سجل لامين سبعة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة في 18 مباراة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.