أدلى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بتصريحات هامة حول موسم الفريق وصفقاته المرتقبة، إلى جانب الحرب الباردة مع الغريم التقليدي، ريال مدريد.

وأكد لابورتا استعداد النادي الكتالوني لإتمام صفقة من الطراز العالمي، لكن فقط إذا كانت ضرورية، مشسيرًا إلى أن كثرة النجوم في فريق واحد تهدد استقراره دائمًا.

صفقات برشلونة

قال لابورتا في تصريحات نقلتها قناة "لافانجوارديا": "التعاقد مع مهاجم؟ سنرى كيف تسير موسم ليفاندوفسكي. لقد كان مصابًا والآن يسجل أهدافًا، ليفا لاعب محبوب في غرفة الملابس. لديه علاقة جيدة مع الشباب وينصحهم جيدًا".

تألق مبابي

وبسؤاله عن تألق كيليان مبابي مع ريال مدريد قال: "ليس لدي ولع خاص بالآخرين، أنا أحب لاعبي برشلونة، مبابي لاعب عظيم جدًا، لكنني أحب اللاعبين الذين نملكهم/ خاصة الجيل الجديد من لاماسيا".

وأضاف: "أراوخو رجل حساس جدًا وعاطفي، يجب دعمه، لقد أظهر لي امتنانه وقال إنه سيعود مُحفَّزًا، هذه أمور حساسة ويجب تركها للمختصين، اللاعب أرسل لي رسالة مليئة بالمودة، إننا نحتاجه ويستفيد الفريق من صفاته".

وبشأن مصير إريك جارسيا، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالتعاقد معه، علق رئيس برشلونة: "إريك لاعب مُتعدد الاستخدامات، يوم الخميس القادم 11/12 سنُجدد عقده".

أزمة نيجريرا

وأردف: "قضية نيجريرا؟ ستستمر حتى يقول القضاء كفى، نحن في مسار قضائي، وكل القرارات تُظهر بوضوح أن برشلونة لم يشترِ حكامًا ولم يقم بأي شيء خاطئ".

وتابع: "الجهات المُدعية الأخرى لم تقدّم أي دليل حاسم، إذا ظهرت أدلة جديدة، فسيكون من الضروري توسيع هذا المسار القضائي، وهذا ما تسبب في تأخير قرار القاضية".

وأفاد: "لقد حُكم علينا قبل أن يتمّت محاكمتنا، أنا مقتنع بأن برشلونة سينتهي به الأمر مُبرَّأ بالكامل، هناك أطرافًا لديها مصالح في إبقاء هذه القضية حيّة، ويروجون لفكرة استفادة البارسا من الحكام، لكنها كذبة".

وكشف: "على مدار 72 عامًا من لجنة الحكام، كان فيها دائمًا عضو من ريال مدريد، فريق العاصمة يملك قوة كبيرة، ونحن نحب هذا عندما نفوز، لأن الانتصارات تكتسب قيمة إضافية".

وأشار: "خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، قال إن مدريد يحاول التأثير عبر قناة النادي RMTV، ربما عليهم أن ينظروا إلى ما تفعله قناتهم بشأن الحكام، فهم يفعلون ذلك بكثافة وخارج المنطق".

تسمية كامب نو

ونوه بأنه: "لن يتم تسمية الملعب بإسم 'ليو ميسي' - لا نعتبر ذلك مناسبًا، الملعب سيظل سبوتيفاي كامب نو، وريال مدريد، عندما رأى نهضة برشلونة، دخل في حالة ذعر، إذا عدنا لنفعل ما فعلناه في فترتي الأولى كرئيس".

الصراع مع ريال مدريد

وحول العلاقة مع ريال مدريد، أجاب: "الطريق كان يتمثل في العودة إلى رابطة الأندية الأوروبية وإلى يويفا، من أجل استعادة السلام في كرة القدم".

وأوضح: "لقد أرادوا تعتيم أفضل مرحلة في تاريخ برشلونة، كان النادي مُهيمنًا على أوروبا وكان محل إعجاب العالم كله، الجميع كان يريد أن يلعب مثلنا، كانت هناك حملة لتشويه صورة برشلونة".

أنا لست مضطرًا للاعتذار. قضية نيغريرا كانت عبارة عن تقارير تحكيمية. أعتقد أن الاعتذار يكون عندما تفعل شيئًا سيئًا وأنت تعلم ذلك. لا أحب أن أكون في موقف الاعتذار الدائم

العلاقة مع بيريز

اختتم لابورتا بالحديث عن علاقته برئيس ريال مدريد، حيث قال: "فلورنتينو رجل صاحب رؤية وعقلانية، أنا عرفته أكثر صدامية في ولايتي السابقة. كان بيننا خلاف كبير بسبب إيتو".

وزاد: "فلورنتينو يمكن أن يكون لديه وصول أكبر إلى أصحاب النفوذ، كما يمكن أن نكون نحن هنا في كتالونيا لكن هذا لا يعني أنّه يستغل ذلك بشكل غير قانوني".

وأتم رئيس نادي برشلونة: "نحن المحامين نعرف أن الأمور يمكن تفسيرها بطرق مختلفة. فلورنتينو لا يفعل ما يحلو له".