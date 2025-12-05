المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
عمان

عمان

- -
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

ميلان يستهدف "منبوذ" ريال مدريد في يناير

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

12:07 ص 05/12/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن اللاعب الأقرب للرحيل من صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي قد جدد عقده مع النادي الملكي، بحيث يستمر مع الفريق حتى عام 2028.

ميلان يستهدف ظهير ريال مدريد في يناير

ووفقًا لما ذكرته شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن نادي ميلان، يستهدف ضم فيرلاند ميندي، في الميركاتو الشتوي القادم، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

ونوه التقرير بأن ريال مدريد لديه استعداد كبير لمناقشه العرض مع ميلان، لتسهيل رحيل الظهير صاحب الـ30 عامًا، بعد موافقة المدرب تشابي ألونسو.

ومع تألق ألفارو كاريراس، في خانة الظهير الأيسر، والاعتماد على فران جارسيا كخيار ثانٍ، فإن ريال مدريد لن يمانع رحيل ميندي، خلال يناير القادم.

وأكد مسؤولي ميلان اهتمامهم بضم ميندي، بناءً على رغبة المدرب ماسيمليانو أليجري، على أن يتكفل الروسونيري براتب اللاعب، حتى نهاية الموسم.

ويحاول ريال مدريد التفاوض مع النادي الإيطالي على إدراج خيار شراء الظهير الفرنسي في نهاية الموسم، عقب انتهاء مدة الإعارة.

وتمثل المشاكل البدنية المتكررة لميندي، إلى جانب تواضع مستواه في الموسمين، الماضي والحالي، سببًا مباشرًا وراء رغبة الريال في التخلص من خدماته.

ويرحب ريال مدريد برحيل ميندي، نظير مبلغ 10 ملايين يورو، وسيكون ميلان الوجهة الأقرب لحسم الصفقة، خاصة مع العلاقة الجيدة التي تربط الرئيس فلورنتينو بيريز بإدارة الروسونيري.

وظهر ميندي لأول مرة مع ريال مدريد هذا الموسم في المباراة قبل الماضية أمام أولمبياكوس اليوناني، في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الملكي بنتيجة (4-3).

واقتصرت مشاركات الظهير الفرنسي على تلك المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، بجانب 7 مباريات كان موجودا فيها على مقاعد البدلاء.

مباراة ريال مدريد القادمة
