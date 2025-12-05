المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

- -
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميا.. برشلونة يمدد عقد إريك جارسيا لمدة 5 مواسم

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:50 م 05/12/2025
إريك جارسيا

إريك جارسيا لاعب برشلونة

أعلن نادي برشلونة، بشكل رسمي، تمديد عقد إريك جارسيا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ليتأكد استمراره ضمن صفوف الفريق الكتالوني حتى عام 2031 المقبل.

تمديد عقد إريك جارسيا

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، إن توصل لاتفاق على تمديد عقد إريك جارسيا لمدة 5 مواسم، حتى يونيو 2031.

أضاف البيان أن اللاعب سيوقع على العقد، في مؤتمر، الخميس المقبل الموافق 11 ديسبمر، في مكتب خوان لابورتا رئيس النادي، وبعدها سيتحدث لوسائل الإعلام.

ويكمن قرار برشلونة في الإبقاء على إريك جارسيا، لكونه قدم مثالًا رائعًا، بعدما بدأ لا ماسيا، وظهر بشكل مميز وناضج، مما جعل النادي يقرر تمديد عقده.

وكان إريك جارسيا الذي بدأ في لا ماسيا، انضم إلى مانشستر سيتي تحت 18 عامًا وتدرج حتى تم تصعيده للفريق الأول، قبل أن يعود برشلونة لضمه في 2021.

وخلال الأربع مواسم التي قضاها إريك جارسيا في برشلونة، خرج إعارة لمدة موسم واحد إلى جيرونا.

ولعب إريك جارسيا 20 مباراة مع برشلونة خلال الموسم الحالي في كل البطولات، وتمكن من تسجيل هدفًا وصناعة آخر.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني خوان لابورتا إريك جارسيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg