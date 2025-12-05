رسميا.. برشلونة يمدد عقد إريك جارسيا لمدة 5 مواسم

أعلن نادي برشلونة، بشكل رسمي، تمديد عقد إريك جارسيا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ليتأكد استمراره ضمن صفوف الفريق الكتالوني حتى عام 2031 المقبل.

تمديد عقد إريك جارسيا

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، إن توصل لاتفاق على تمديد عقد إريك جارسيا لمدة 5 مواسم، حتى يونيو 2031.

أضاف البيان أن اللاعب سيوقع على العقد، في مؤتمر، الخميس المقبل الموافق 11 ديسبمر، في مكتب خوان لابورتا رئيس النادي، وبعدها سيتحدث لوسائل الإعلام.

ويكمن قرار برشلونة في الإبقاء على إريك جارسيا، لكونه قدم مثالًا رائعًا، بعدما بدأ لا ماسيا، وظهر بشكل مميز وناضج، مما جعل النادي يقرر تمديد عقده.

وكان إريك جارسيا الذي بدأ في لا ماسيا، انضم إلى مانشستر سيتي تحت 18 عامًا وتدرج حتى تم تصعيده للفريق الأول، قبل أن يعود برشلونة لضمه في 2021.

وخلال الأربع مواسم التي قضاها إريك جارسيا في برشلونة، خرج إعارة لمدة موسم واحد إلى جيرونا.

ولعب إريك جارسيا 20 مباراة مع برشلونة خلال الموسم الحالي في كل البطولات، وتمكن من تسجيل هدفًا وصناعة آخر.