كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إزالة الخلافات بين نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور ومدربه تشابي ألونسو.

بعد فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على أتلتيك بلباو مساء الأربعاء، توجه فينيسيوس جونيور مباشرة نحو مدربه تشابي ألونسو، واحتضنه قبل مغادرة الملعب، في مشهد عكس طي صفحة الخلافات بينهما.

كيف أعاد ألونسو الثقة لفينيسيوس؟

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد حمل هذا العناق دلالات واضحة على إعادة بناء جسور الثقة بين اللاعب ومدربه، بعد فترة من التوتر الفني والشخصي.

عدة عوامل ساهمت في هذا التحسن الملحوظ في العلاقة، أبرزها تعديل ألونسو للرسم التكتيكي من 4-3-3 إلى 4-4-2 الماسية، وهي الخطة التي منحت الجناح البرازيلي مساحة أكبر للتألق والاندماج داخل المنظومة.

كما شعر فينيسيوس مؤخرًا بتراجع الضغوط واستعادة قيمته داخل غرفة الملابس، وهو ما انعكس على أدائه في المباريات الثلاث الأخيرة، حيث شارك في مراكز هجومية متقدمة سمحت بإبراز مهاراته بشكل أوضح.

وبات اللاعب يشعر بحرية أكبر داخل الملعب، فيما يؤكد للمقربين منه أنه يرى مستقبله في ريال مدريد، ولا يزال يطمح لتمديد عقده مع النادي في الفترة المقبلة.