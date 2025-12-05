المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

عناق يذيب الخلافات.. فينيسيوس وألونسو يفتحان صفحة جديدة في ريال مدريد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:49 م 05/12/2025
ألونسو وفينيسيوس

فينيسيوس يحتضن ألونسو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إزالة الخلافات بين نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور ومدربه تشابي ألونسو.

بعد فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على أتلتيك بلباو مساء الأربعاء، توجه فينيسيوس جونيور مباشرة نحو مدربه تشابي ألونسو، واحتضنه قبل مغادرة الملعب، في مشهد عكس طي صفحة الخلافات بينهما.

كيف أعاد ألونسو الثقة لفينيسيوس؟

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد حمل هذا العناق دلالات واضحة على إعادة بناء جسور الثقة بين اللاعب ومدربه، بعد فترة من التوتر الفني والشخصي.

عدة عوامل ساهمت في هذا التحسن الملحوظ في العلاقة، أبرزها تعديل ألونسو للرسم التكتيكي من 4-3-3 إلى 4-4-2 الماسية، وهي الخطة التي منحت الجناح البرازيلي مساحة أكبر للتألق والاندماج داخل المنظومة.

كما شعر فينيسيوس مؤخرًا بتراجع الضغوط واستعادة قيمته داخل غرفة الملابس، وهو ما انعكس على أدائه في المباريات الثلاث الأخيرة، حيث شارك في مراكز هجومية متقدمة سمحت بإبراز مهاراته بشكل أوضح.

وبات اللاعب يشعر بحرية أكبر داخل الملعب، فيما يؤكد للمقربين منه أنه يرى مستقبله في ريال مدريد، ولا يزال يطمح لتمديد عقده مع النادي في الفترة المقبلة.

ريال مدريد فينيسيوس جونيور تشابي ألونسو

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
عمان

عمان

0 0
المغرب الثاني

المغرب الثاني

76

تمريرات بين لاعبي منتخب عمان وسط الملعب ومحاولات توغل داخل منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
