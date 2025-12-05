فاز النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد، بجائزة لاعب الشهر في الفريق بعد الأداء الكبير الذي قام به على مدار الشهر الماضي في مباريات الملكي في مختلف المسابقات.

وكان ينافس النجم الفرنسي العديد من اللاعبين الآخرين، وهم فينيسيوس جونيور وأردا جولر وتيبوا كورتوا والمدافع إيدير ميليتاو.

واستطاع الفرنسي أن يتفوق على هؤلاء اللاعبين نظرًا لما قام به من أداء كبير دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، حيث سجل اللاعب 3 أهداف، بواقع هدفين أمام فالنسيا، وهدف واحد أمام جيرونا، فيما تمكن من صناعة هدف آخر أمام إلتشي بالليجا.

كما استطاع أن يسجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا في مباراة واحدة أمام أولمبياكوس انتهت لصالح الملكي برباعية نظيفة، فيما خسر الميرنجي في مباراة ليفربول التي لعبها في الشهر ذاته بهدف نظيف، إذ خاض اللاعب في الشهر الماضي 6 مواجهات فقط في مسابقتين.

وكانت المباراة الأخيرة التي سجل فيها اللاعب في الشهر الماضي، هي مباراة جيرونا في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بنتيجة 1-1، حيث سجل اللاعب في تلك المباراة هدف التعادل للملكي من ركلة جزاء.

وبدأ النجم الفرنسي الشهر الجاري بداية قوية رفقة فريقه، بعدما سجل هدفين في مباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، في مباراة انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الملكي، إذ تمكن اللاعب أيضًا أن يصنع الهدف الثاني لكامافينجا في هذا اللقاء.

ويستعد مبابي لخوض مباراة مقبلة مع ريال مدريد أمام سليتا فيجو في الدوري الإسباني، حيث من المقرر أن يكون موعد اللقاء يوم الأحد المقبل الموافق 7 ديسمبر، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.