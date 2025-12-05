المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. كيليان مبابي يفوز بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

طارق متولي

كتب - طارق متولي

05:39 م 05/12/2025
احتفال كيليان مبابي نجم ريال مدريد

كيليان مبابي

فاز النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد، بجائزة لاعب الشهر في الفريق بعد الأداء الكبير الذي قام به على مدار الشهر الماضي في مباريات الملكي في مختلف المسابقات.

وكان ينافس النجم الفرنسي العديد من اللاعبين الآخرين، وهم فينيسيوس جونيور وأردا جولر وتيبوا كورتوا والمدافع إيدير ميليتاو.

واستطاع الفرنسي أن يتفوق على هؤلاء اللاعبين نظرًا لما قام به من أداء كبير دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، حيث سجل اللاعب 3 أهداف، بواقع هدفين أمام فالنسيا، وهدف واحد أمام جيرونا، فيما تمكن من صناعة هدف آخر أمام إلتشي بالليجا.

كما استطاع أن يسجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا في مباراة واحدة أمام أولمبياكوس انتهت لصالح الملكي برباعية نظيفة، فيما خسر الميرنجي في مباراة ليفربول التي لعبها في الشهر ذاته بهدف نظيف، إذ خاض اللاعب في الشهر الماضي 6 مواجهات فقط في مسابقتين.

وكانت المباراة الأخيرة التي سجل فيها اللاعب في الشهر الماضي، هي مباراة جيرونا في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بنتيجة 1-1، حيث سجل اللاعب في تلك المباراة هدف التعادل للملكي من ركلة جزاء.

وبدأ النجم الفرنسي الشهر الجاري بداية قوية رفقة فريقه، بعدما سجل هدفين في مباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، في مباراة انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الملكي، إذ تمكن اللاعب أيضًا أن يصنع الهدف الثاني لكامافينجا في هذا اللقاء.

ويستعد مبابي لخوض مباراة مقبلة مع ريال مدريد أمام سليتا فيجو في الدوري الإسباني، حيث من المقرر أن يكون موعد اللقاء يوم الأحد المقبل الموافق 7 ديسمبر، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني مدريد كيليان مبابي مبابي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
عمان

عمان

0 0
المغرب الثاني

المغرب الثاني

76

تمريرات بين لاعبي منتخب عمان وسط الملعب ومحاولات توغل داخل منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg