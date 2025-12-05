كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة قرر التراجع عن فكرة ضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وخطف جوليان ألفاريز، ذي الـ25 عامًا أنظار برشلونة وعددًا من كبار أوروبا، عقب تألقه اللافت مع الأرجنتين في كأس العالم 2022.

برشلونة يتراجع عن ضم ألفاريز

لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت عدم اقتناع مسؤولي برشلونة بألفاريز، كبديل مستقبلي لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونوه التقرير بأن ألفاريز يرى تشابهًا كبيرًا بين ألفاريز ورافينيا دياز، لاعب البارسا، فيما يتعلق بأسلوب اللعب وطريقة إحراز الأهداف.

ويحتاج برشلونة إلى تخصيص ميزانية ضخمة، للتعاقد مع ألفاريز، حيث يبلغ شرط إنهاء عقده الحالي 500 مليون يورو، ولن يبيعه أتلتيكو بأقل من 200 مليون يورو.

ولا ينوي برشلونة تقديم هذا المبلغ للاستثمار في المهاجم الأرجنتيني، خاصة مع الاعتماد على لامين يامال كمحور لمشروع النادي المستقبلي.

ويدرك نادي برشلونة أن ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عاما، يقترب من خطوة الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي سياق متصل، دافع الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن ألفاريز، مضيفًا: "نعامل جوليان بنفس المعايير التي نتعامل بها مع كل اللاعبين".

وشدد مدرب أتلتيكو مدريد: "نحن ندعمه في وقت قد لا يتمكن فيه من تسجيل نفس العدد من الأهداف، مع العلم أنه سجل 39 هدفا منذ انضمامه إلى الفريق".