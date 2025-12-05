المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صفقة وحيدة.. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من الانتقالات الشتوية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:27 م 05/12/2025
ريال مدريد

فريق ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف نادي ريال مدريد، من إبرام صفقات جديدة، خلال سوق الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وأكدت إذاعة كادينا سير، أن ريال مدريد لا يخطط لضم أي لاعب جديد، أو بيع لاعب من قوامه الحالي، باستثناء البرازيلي إندريك.

وأوضحت أن انتقال إندريك للدوري الفرنسي، وتحديدًا إلى صفوف فريق ليون على سبيل الإعارة، ستكون الخطوة الوحيدة لفريق ريال مدريد هذا الشتاء.

وأشارت إلى أنه رغم معاناة الفريق من الإصابات في عدة مراكز، أبرزها الظهير الأيمن، قلب الدفاع والظهير الأيسر، لكن إدارة ريال مدريد لا تفكر في ضم لاعبين جدد.

وأضافت أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تثق في مجموعة اللاعبين الحالية، وفي قدرة المدرب تشابي ألونسو على إكمال الموسم بالقوام الأساسي ذاته.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد تشابي ألونسو إندريك

