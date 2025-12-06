المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
13:00
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

- -
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
14:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الإسباني.. التعادل السلبي يحسم مباراة ريال أوفييدو ومايوركا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

12:02 ص 06/12/2025
أوفييدو ضد مايوركا

ريال أوفييدو ضد ريال مايوركا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ريال أوفييدو ضد ريال مايوركا، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

احتضن ملعب "تارتيري" مجريات لقاء ريال أوفييدو ضد مايوركا، في الجولة الخامسة عشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

التعادل يحسم مباراة ريال أوفييدو ضد مايوركا

شهدت المباراة سيطرة كبيرة من ريال أوفييدو، مع تهديد مرمى ريال مايوركا بأكثر من فرصة خطيرة.

واستحوذ ريال أوفييدو على الكرة بنسبة 61% وسدد أصحاب الأرض الكرة 14 مرة وصل منهم 3 كرات للمرمى.

مقابل استحواذ مايوركا على الكرة بنسبة 39%، وقد سدد لاعبي الفريق الضيف 10 كرات على المرمى، وصل منهم 4 للمرمى.

وارتفع رصيد ريال مايوركا إلى 14 نقطة، في المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، من تحقيق 3 انتصارات، و 5 انتصارات، مع تلقي 7 هزائم.

بينما ارتفع رصيد أوفييدو إلى 10 نقاط، في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب، بعد تحقيق انتصارين وأربع تعادلات، مع تلقي تسع هزائم.

ريال مايوركا الدوري الإسباني ريال أوفييدو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg