حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ريال أوفييدو ضد ريال مايوركا، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

احتضن ملعب "تارتيري" مجريات لقاء ريال أوفييدو ضد مايوركا، في الجولة الخامسة عشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

التعادل يحسم مباراة ريال أوفييدو ضد مايوركا

شهدت المباراة سيطرة كبيرة من ريال أوفييدو، مع تهديد مرمى ريال مايوركا بأكثر من فرصة خطيرة.

واستحوذ ريال أوفييدو على الكرة بنسبة 61% وسدد أصحاب الأرض الكرة 14 مرة وصل منهم 3 كرات للمرمى.

مقابل استحواذ مايوركا على الكرة بنسبة 39%، وقد سدد لاعبي الفريق الضيف 10 كرات على المرمى، وصل منهم 4 للمرمى.

وارتفع رصيد ريال مايوركا إلى 14 نقطة، في المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، من تحقيق 3 انتصارات، و 5 انتصارات، مع تلقي 7 هزائم.

بينما ارتفع رصيد أوفييدو إلى 10 نقاط، في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب، بعد تحقيق انتصارين وأربع تعادلات، مع تلقي تسع هزائم.