المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
13:00
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

- -
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
14:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

برشلونة يهدد ليفربول لخطف صفقة إنجليزية

محمد همام

كتب - محمد همام

12:03 ص 06/12/2025
برشلونة

فريق برشلونة - صورة أرشيفية

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع مارك جيهي، مدافع وقائد فريق كريستال بالاس، مع نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقد الدولي الإنجليزي في الصيف المقبل.

وذكر موقع "TEAMtalk" العالمي أن برشلونة أجرى اتصالين رسميين مع جيهي، في محاولة لضمه مجانًا بعد نهاية عقده.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب يحلم بالانتقال إلى ليفربول، إلا أنه معجب بالإصرار الكبير من جانب برشلونة للتعاقد معه، وهو ما يجعله يفكر جدّيًا في الانتقال إلى العملاق الإسباني.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قريبًا من الانضمام إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب تراجع إدارة كريستال بالاس عن إتمامها.

وشارك جيهي هذا الموسم في 22 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا في شباك أستون فيلا وصنع ثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن اللاعب قرر مؤخرًا عدم تجديد عقده مع كريستال بالاس، ليصبح حرًا في التفاوض مع أي نادٍ بداية من يناير المقبل، على أن يرحل مجانًا بنهاية الموسم.

الدوري الإنجليزي برشلونة ليفربول الدوري الإسباني مارك جويهي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg