برشلونة يهدد ليفربول لخطف صفقة إنجليزية

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع مارك جيهي، مدافع وقائد فريق كريستال بالاس، مع نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقد الدولي الإنجليزي في الصيف المقبل.

وذكر موقع "TEAMtalk" العالمي أن برشلونة أجرى اتصالين رسميين مع جيهي، في محاولة لضمه مجانًا بعد نهاية عقده.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب يحلم بالانتقال إلى ليفربول، إلا أنه معجب بالإصرار الكبير من جانب برشلونة للتعاقد معه، وهو ما يجعله يفكر جدّيًا في الانتقال إلى العملاق الإسباني.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قريبًا من الانضمام إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب تراجع إدارة كريستال بالاس عن إتمامها.

وشارك جيهي هذا الموسم في 22 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا في شباك أستون فيلا وصنع ثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن اللاعب قرر مؤخرًا عدم تجديد عقده مع كريستال بالاس، ليصبح حرًا في التفاوض مع أي نادٍ بداية من يناير المقبل، على أن يرحل مجانًا بنهاية الموسم.