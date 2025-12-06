تير شتيجن يبدأ خطوات الرحيل عن برشلونة

بدأ الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، أولى خطوات الرحيل عن الفريق الكتالوني، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

ولم يشارك شتيجن في أي مباراة هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، وعند عودته سيكون بعيدا عن خطط المدرب هانز فليك، وهو ما تسبب في أزمة قبل انطلاق الموسم، لتمسك الحارس الألماني بالاستمرار.

ويواجه تير شتيجن خطر فقدان مركزه كحارس أساسي لمنتخب ألمانيا، الذي تأهل للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، وهو ما دفعه لتغيير موقفه بخصوص مستقبله، إذ أصبح أكثر انفتاحا على مغادرة برشلونة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن وكيل شتيجن بدأ دراسة العروض المقدمة للحارس الألماني، الذي عاد مؤخرا لتدريبات برشلونة الجماعية بعد تعافيه.

وأشار التقرير إلى أن شتيجن تلقى عدة عروض في الفترة الماضية، وبات يتجه للرحيل من أجل الحصول على قدر أكبر من دقائق اللعب، وأن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو إعارته.

وتظل العقبة الرئيسية في هذه المعادلة هي راتبه، فمع حصوله على حوالي 10 ملايين يورو صافي سنويا، قد يضطر برشلونة إلى تغطية جزء من راتبه لإتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن عقد الحارس صاحب الـ33 عاما مع برشلونة ينتهي في يونيو 2028.