بسبب أراوخو.. برشلونة قد يضم مدافعا في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير إعلامية عن خطط جديدة لنادي برشلونة الإسباني بشأن التحركات في الميركاتو الشتوي.

وكان ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، قد أكد في وقت سابق أن البارسا لن يضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوي.

لكن بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة يدرس إمكانية التعاقد مع قلب دفاع جديد في يناير، لسد الثغرة التي تركها المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو.

وحصل أراوخو على فترة راحة بإذن من النادي، بسبب معاناته من ضغوط نفسية بعد طرده في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وحتى الآن لم يتضح موعد عودة أراوخو، ومن غير المستبعد أن يستمر لغيابه لعدة أسابيع.

ولم يكشف التقرير أسماء اللاعبين المستهدفين لدعم مركز قلب الدفاع في برشلونة، غير أن النادي يراقب منذ فترة نيكو شلوتربيك، مدافع بروسيا دورتموند، كهدف لصفقة طويلة الأجل.