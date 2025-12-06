المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ماذا ينتظر ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 15 من الدوري الإسباني؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:29 ص 06/12/2025
كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ريال مدريد وبرشلونة

تشهد الجولة 15 من الدوري الإسباني حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة على صدارة جدول الترتيب.

ويتصدر برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة أمام غريمه ريال مدريد الذي تراجع للوصافة قبل مباراتين.

ماذا ينتظر ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 15 من الدوري الإسباني؟

يسعى برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على ريال بيتيس (السبت) في الجولة 15 من المسابقة.

ويحتل فريق ريال بيتيس المركز الخامس برصيد 24 نقطة، ويسعى هو الآخر للفوز بهذه المباراة من أجل الحفاظ على مركزه والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

ويدخل برشلونة اللقاء منتشيا بفوزه على أتلتيكو مدريد 3-1 يوم الثلاثاء الماضي، في مباراة مقدمة من الجولة 19، حيث تم تقديمها بسبب انشغال الفريقان بخوض منافسات كأس السوبر الإسباني في السعودية في يناير المقبل.

ويقدم برشلونة عروضا رائعة في الليجا، حيث حقق الفوز في آخر 5 مباريات له بالدوري، من بينها الفوز على أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، ولم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 7 مباريات في كافة البطولات.

وفي المقابل، يرغب ريال بيتيس في استغلال عنصري الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على برشلونة للاقتراب خطوة أخرى من المربع الذهبي.

ويدخل بيتيس المباراة، بعد سلسلة من النتائج الجيدة، حيث تمكن الفريق من تفادي الخسارة في آخر 8 مباريات له بكافة المسابقات، وحقق خلال تلك الفترة 6 انتصارات.

ما يرفع من معنويات لاعبي بيتيس أيضا أن الفريق حقق الفوز في آخر مبارياته بالدوري على حساب إشبيلية 2-0، حيث جاء هذا الانتصار بعد تعادلين أمام فالنسيا وجيرونا.

وفي اليوم التالي، سيكون ريال مدريد على موعد مع مباراة مهمة أمام سيلتا فيجو، حيث يسعى الريال لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في مطاردته لبرشلونة على قمة جدول الترتيب.

ويدرك تشابي ألونسو، مدرب الريال، أن فريقه لا يمتلك رفاهية خسارة النقاط إذا أراد الاستمرار في منافسة برشلونة على لقب الدوري.

ويعول ألونسو على الروح المعنوية المرتفعة لفريقه، بعد الفوز المستحق على أتلتيك بلباو 3-0 في المباراة المقدمة من الجولة 19.

ويدخل الريال المباراة بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة حيث كان فوزه على بلباو الثاني له في آخر 6 مواجهات بكافة المسابقات والأول له في آخر أربع مباريات بالدوري الإسباني.

وفي الوقت نفسه، يرغب سيلتا فيجو في تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، لاسيما وأنه يحتل المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.

ويدخل سيلتا فيجو المباراة بحثا عن العودة لطريق الانتصارات بعدما خسر مباراته في الجولة الماضية أمام إسبانيول بهدف نظيف.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

