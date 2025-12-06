المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة الثنائي المصاب.. قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الليجا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:11 ص 06/12/2025
فريق برشلونة

لاعبو فريق برشلونة

أعلن الألماني هانسي فليك، قائمة فريق برشلونة التي تستعد لمواجهة نظيره فريق ريال بيتيس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة، تنطلق الساعة 7:30 مساء اليوم السبت، على ملعب لا كارتوخا، لحساب منافسات الجولة الـ16 من المسابقة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس بالمرتبة الخامسة برصيد 24 نقطة.

قائمة برشلونة

قائمة برشلونة التي استقر عليها هانسي فليك، تشهد عودة الثنائي فرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز، بعد حصولهما على الموافقة الطبية.

ويقود هجوم برشلونة في قائمة مباراة ريال بيتيس، القوة الضاربة بقيادة الثلاثي لامين يامال ورافينيا وليفاندوفسكي، حيث تأتي قائمة الفريق الكتالوني، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا، تشيزني، إيدير ألير.

خط الدفاع: بالدي، كوبارسي، كريستنسن، جيرارد مارتن، كوندي، إيريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، بيرنال، درو، تومي.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، راشفورد، روني.

مباراة برشلونة القادمة
