أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، جاهزية فريقه للمواجهة القادمة ضد سيلتا فيجو، في بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

ويلتقي ريال مدريد، نظيره سيلتا فيجو، غدًا الأحد في تمام العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة، المتصدر.

مؤتمر ألونسو قبل مواجهة ريال مدريد وسيلتا فيجو

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي: "ريال مدريد جيّد، مباراة كاملة متكاملة. أن نخرج بمشاعر إيجابية، وأن نُحافظ على الاستمرارية التي ظهرت في بيلباو، هذا ما تحدّثنا عنه وما عملنا عليه".

وأضاف: "لم نحسم موقفنا من إشراك فيدي فالفيردي مجددًا في مركز الظهير الأيمن، لدينا خيارات أخرى. فيدي دائمًا يُقدِّم مصلحة الفريق على كل شيء، وقد لعب في هذا المركز من قبل بمستوى عالٍ جدًا، لكن قد تكون هناك خيارات أخرى".

وواصل: "أتذكّر مباريات قدم فيها فالفيردي مستوى استثنائيًا بمركز الظهير الأيمن، نعلم جيّدًا ما هي مركزيته الأساسية، لكنه لاعب كريم جدًا، ويريد مساعدة الفريق، ويُجسّد قيم النادي بأفضل شكل".

وتابع: "كانت مباراة أتلتيك بلباو جيّدة ومتكاملة ومستديرة، والآن نريد أن نمنحها الاستمرارية، وأن نفوز بمزيد من المباريات ونبقى في أعلى الترتيب قدر الإمكان، لأنه في أبريل ومايو يجب أن نكون في الصدارة".

وبسؤاله عما تغيّر مع فينيسيوس جونيور أجاب: "إنه يمرّ بفترة ممتازة على المستوى الشخصي والمهني؛ يبدو سعيدًا ومبتهجًا، كان من المؤسف ألا يسجّل ضد أولمبياكوس أو في بلباو".

وأكمل" "لكن عندما ترى فيني يبتسم فإنه يمنح الفريق حيوية كبيرة، من الجوهري أن يكون في هذه الحالة المزاجية. نتمنّى أن يُتوّج هذه المشاعر غدًا بهدف".

مقارنة مبابي مع كريستيانو رونالدو

وأردف: "المقارنة بين كريستيانو ومبابي؟ كيليان في طريقه لكتابة التاريخ في ريال مدريد، تمامًا كما فعل كريستيانو. من حيث الطموح والأرقام، فهو بين المختارين".

وزاد: "التعامل اليومي مع مبابي رائع؛ رغبته في التأثير على زملائه، وما ينقله للآخرين، هو أمر يشترك فيه مع كريستيانو. في هذه النقطة بالتحديد، أرى تشابهًا واضحًا".

واسترسل: "تبقى مع كريستيانو أم مع مبابي؟ كريستيانو هو كريستيانو، وكيليان هو كيليان. كلاهما في القمّة. إنهما استثنائيان. نحن محظوظون جدًا بامتلاك كيليان، ويجب أن نستغلّه إلى أقصى حد".

ونوه بأن: "أردا جولر لديه القدرة على اللعب في مراكز وعُمق مختلفين، وتقديم تأثير متنوّع حسب احتياجات الفريق، ويعرف كيف ينظّم اللعب، وفي الوقت نفسه يُعطي التمريرة الحاسمة، بل والوصول في الخط الثاني".

وأشار: "كان هناك ثلاث مباريات دون فوز، لم نكن فيها على المستوى المطلوب، سواء بوجود الكرة أو بدونها. لكن الاستمرارية هي الفارق الحقيقي، بغضّ النظر عن خطة الخصم".

وحول موقفه من النجم الواعد خوان مارتينيز، وما ينقصه ليشارك مع الفريق الأول أجاب: "أراه بشكل ممتاز جدًا، مثل بقية لاعبي الكاستيا، ألفارو يقوم بعمل رائع، وجميعهم يساعدوننا كثيرًا في التدريبات، وخوان مُدرج في قائمة مباراة سيلتا".

وأتم: "هل يمكن أن يكون ميليتاو ظهيرًا أيمن؟ إنه خيار مطروح، يجب أن نرى ما لدينا في قلب الدفاع، لقد لعب في هذا المركز مع البرازيل ضد السنغال، وقدم أداءً ممتازًا، لديه هذه القدرة بالتأكيد، يذكّرني قليلاً ببيبي".