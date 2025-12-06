يستهدف نادي برشلونة تدعيم الجانب الهجومي في الصيف المقبل، حيث يضع أنظاره على الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، هداف فريق إنتر، تحسّبًا لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد الصحفي رودي جاليتي عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، السبت، أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع، ويضع مارتينيز ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي.

وأشار جاليتي إلى أن جوليان ألفاريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، كان يُعد أحد أهداف برشلونة، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب المطالب المالية المرتفعة من جانب النادي العاصمي.

وبدأ نادي برشلونة منذ فترة دراسة ملف المهاجم الجديد، مع اقتراب نهاية عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي في الصيف المقبل، ليعود اهتمامه بمارتينيز الذي كان هدفًا للنادي في صيف 2020.

ويُعد مارتينيز، صاحب الـ28 عامًا، أحد أبرز أعمدة فريق إنتر منذ انضمامه في صيف 2018 قادمًا من ريسينغ الأرجنتيني.

ويمتلك الدولي الأرجنتيني عقدًا مع النادي الإيطالي يمتد حتى صيف 2029، وتبلغ قيمته التسويقية نحو 85 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وخاض مارتينيز 352 مباراة مع إنتر، سجل خلالها 163 هدفًا، وصنع 40 تمريرة حاسمة، وفقًا لما جاء عبر "ترانسفير ماركت".