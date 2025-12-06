زوار يلا كورة، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال بيتيس وبرشلونة، على ملعب لا كارتوخا في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الخامس بـ 24 نقطة.

أحداث المباراة

وافتتح أنتوني التسجيل لـ ريال بيتيس في الدقيقة 6، بعدما تلقى كرة وهو منفردًا بمرمى برشلونة.

وأدرك فيران توريس هدف التعادل لـ برشلونة في الدقيقة 11، بعد كرة عرضية من من كوندي.

وسجل فيران توريس الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة 13.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشونة كالتالي:

حارس المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جولز كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - روني بردجي - إيريك جارسيا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - فيران توريس - لامين يامال.

وأجرى فليك 3 تبديلات على تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس، على الذي خاض به مباراة أتلتيكو مدريد.

ودفع فليك بـ بردجي في وسط الملعب بدلًا من داني أولمو، فيما أبقى رافينيا، وليفاندوفسكي، على مقاعد البدلاء.