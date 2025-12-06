المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
17:00
تشيلسي

تشيلسي

كأس العرب
السودان

السودان

0 0
18:00
العراق

العراق

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل برشلونة.. 3 تغييرات ولامين يامال وراشفورد في الهجوم أمام ريال بيتيس

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:30 م 06/12/2025
فريق برشلونة

برشلونة

أعلن هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس مساء اليوم في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال بيتيس وبرشلونة، على ملعب لا كارتوخا في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشونة كالتالي:

حارس المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جولز كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - روني بردجي - إيريك جارسيا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - فيران توريس - لامين يامال.

وأجرى فليك 3 تبديلات على تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس، على الذي خاض به مباراة أتلتيكو مدريد.

ودفع فليك بـ بردجي في وسط الملعب بدلًا من داني أولمو، فيما أبقى رافينيا، وليفاندوفسكي، على مقاعد البدلاء.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الخامس بـ 24 نقطة.

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني ريال بيتيس لامين يامال فليك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
سندرلاند

سندرلاند

77

عرضية للسيتي من ركنية نفذها رايندرز ويتصدى لها دفاع سندرلاند

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg